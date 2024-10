Lazio, ancora niente sponsor per la squadra maschile. Accordo con TIM per quella femminile

Mentre la prima squadra maschile della Lazio sta ancora giocando senza un main sponsor in questa stagione (Binance è diventato premium sponsor), la società biancoceleste comunica la partnership con TIM, che per due stagioni comparirà sulle maglie della prima squadra femminile.

Come comunica la stessa compagnia telefonica, il contratto stipulato fra le due realtà ha una durata di due anni e, inoltre, diventerà fin da subito Official Telco Partner per la prima squadra maschile. L’accordo prevede anche la presenza del logo TIM come Sleeve Sponsor sulla maglia della Primavera Maschile. Saranno inoltre realizzate una serie di attività dedicate ai clienti che daranno la possibilità di vivere esperienze esclusive.

La partnership si inserisce nell’ambito de 2La Forza delle Connessioni”, la campagna di TIM che sottolinea quanto le connessioni aiutino ad avvicinarsi, diventino relazioni umane e offrano sempre di più l’opportunità di vivere emozioni come quelle che sanno trasmettere gli eventi sportivi. Questo accordo conferma il legame fra la compagnia telefonica e il calcio italiano, nonostante da questa stagione non sia più Title Sponsor della Serie A dopo più di 20 anni.

«Siamo molto orgogliosi – commenta Marco Canigiani, Responsabile Marketing della Lazio – di questa partnership con TIM, storica azienda italiana e leader nel settore delle telecomunicazioni. Siamo particolarmente soddisfatti che, oltre a entrare nella nostra grande famiglia biancoceleste, TIM condivida con noi l’importanza di sostenere la Lazio Women e la Primavera biancoceleste, dimostrando una particolare attenzione allo sviluppo e alla valorizzazione del movimento calcistico femminile e giovanile».

Sandra Aitala, Responsabile Brand Strategy, Media & Commercial Communication di TIM, ha aggiunto: «L’accordo con la Lazio ribadisce il nostro impegno per lo sport e in particolare per il mondo del calcio con cui da sempre condividiamo ideali come la tenacia, la passione, la voglia di vincere. Siamo orgogliosi di questa partnership con la Lazio e siamo particolarmente lieti di continuare a sostenere il talento delle donne in ogni ambito, perché la parità di genere non può aspettare».