Juve, TikTok sarà sponsor di maglia della formazione femminile

TikTok Italia e Juventus proseguono l’innovativa partnership: la piattaforma di intrattenimento diventa Front of Shirt delle Juventus Women.

La partnership tra Juventus e TikTok Italia si rinnova e si amplia: «Siamo orgogliosi di annunciare il proseguimento di questo accordo, volto a incrementare ulteriormente la visibilità delle Juventus Women a livello globale, un obiettivo condiviso da entrambe le realtà», si legge nella nota sul sito ufficiale del club bianconero.

In soli sette mesi dal lancio del profilo @juventuswomen su TikTok, sono stati raggiunti oltre 5,6 milioni di utenti, generato quasi 100 milioni di visualizzazioni video e costruito una fanbase di 730.000 follower. Questi risultati testimoniano come la collaborazione tra Juventus e TikTok stia contribuendo alla diffusione del progetto Juventus Women presso un pubblico sempre più vasto.

Il coinvolgimento dei tifosi continuerà a essere una priorità. Negli ultimi mesi i fan hanno già avuto l’opportunità di accedere a contenuti esclusivi anche grazie ad un TikTok Corner situato nel cuore dell’Allianz Training Center di Vinovo. Anche per questa stagione il racconto sarà guidato dai creator nativi di TikTok, offrendo alla community uno sguardo privilegiato sulla quotidianità delle Juventus Women. Ma non solo: Juventus e TikTok continueranno a sperimentare nuovi formati, sempre più innovativi ed esclusivi.

Un’ anticipazione importante è stata lanciata con la recente campagna di TikTok “La consapevolezza è un gioco di squadra”: in occasione della partita Juventus Women-Roma, tenutasi il 13 ottobre all’Allianz Stadium, le giocatrici bianconere hanno indossato le maglie con il messaggio #MentalHealth on TikTok, trasmettendo un forte segnale di sensibilizzazione a tutto il pubblico. A partire da questa sera, 16 ottobre, allo stadio Pozzo-La Marmora di Biella contro l’FC Bayern Women, le Juventus Women scenderanno in campo con la scritta “#WomensFootball on TikTok'”sulle maglie, a testimonianza dell’impegno di TikTok nel supportare e promuovere il calcio femminile.

Marco Castellaneta, Media Director di Juventus ha commentato: «Siamo entusiasti di annunciare il rinnovo di una partnership così prestigiosa, che coinvolge la nostra prima squadra femminile. La decisione di un player globale come TikTok di proseguire e ampliare la propria collaborazione con le Juventus Women è una chiara dimostrazione del comune impegno che le nostre due realtà dedicano alla crescita e alla valorizzazione del calcio femminile».

Salvatore Di Mari, Head of Operations TikTok Italia & Spagna: «Siamo felici di collaborare con Juventus Women per portare contenuti esclusivi di questa squadra di talento alla nostra comunità sportiva internazionale, offrendo loro un accesso privilegiato a tutte le emozioni in campo. Questa collaborazione rafforza il nostro impegno a dare maggiore visibilità allo sport femminile, assicurando alle calciatrici la giusta rappresentazione e il riconoscimento che meritano».