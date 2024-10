Juventus, da Deloitte nessun rilievo sul bilancio 2023/24

Nessun rilievo da parte del revisore Deloitte sul bilancio consolidato della Juventus al 30 giugno 2024, il cui fascicolo è stato pubblicato dal club bianconero in questi giorni. Lo ha annunciato la stessa società di revisione (che analizza i conti dei bianconeri dalla stagione 2021/22 e lo farà fino al termine dell’esercizio che si chiuderà il 30 giugno 2030), spiegando che il bilancio fornisce un’analisi veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria del gruppo.

Nel dettaglio, Deloitte spiega che «abbiamo svolto la revisione contabile del bilancio consolidato della Juventus Football Club S.p.A. e sue controllate (il “Gruppo Juventus” o il “Gruppo”), costituito dalla situazione patrimoniale-finanziaria al 30 giugno 2024, dal conto economico, dal conto economico complessivo, dal prospetto delle variazioni del patrimonio netto, dal rendiconto finanziario per l’esercizio chiuso a tale data e dalle note al bilancio che includono le informazioni rilevanti sui principi contabili applicati».

A giudizio del revisore, gli unici rilievi sono quelli legati all’indagine sulle plusvalenze e sulla manovra stipendi e presenti «sui dati del precedente esercizio, presentati ai fini comparativi, descritti nei paragrafi “Effetti sui dati dell’esercizio precedente presentati ai fini comparativi della manovra sui compensi del personale tesserato relativa alla stagione sportiva 2020/21” ed “Effetti sui dati dell’esercizio precedente presentati ai fini comparativi di operazioni con altre squadre di calcio relative agli anni 2018, 2019 e 2020” della sezione “Elementi alla base del giudizio con rilievi” della presente relazione e dei possibili effetti sui dati del precedente esercizio presentati ai fini comparativi descritti nel paragrafo “Possibili effetti sui dati dell’esercizio precedente presentati ai fini comparativi di ulteriori operazioni con altre squadre di calcio relative agli anni 2018, 2019 e 2020” della medesima sezione».

Al netto di queste considerazioni, Deloitte ha sottolineato che «il bilancio consolidato fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria del Gruppo al 30 giugno 2024, del risultato economico e dei flussi di cassa per l’esercizio chiuso a tale data in conformità agli International Financial Reporting Standards adottati dall’Unione Europea nonché ai provvedimenti emanati in attuazione dell’art. 9 del D.Lgs. n. 38/05».