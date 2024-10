Inter-Juve, al via la vendita libera: biglietti a partire da 120 euro

Il 27 ottobre a San Siro ci sarà il primo derby di Italia della stagione fra Inter e Juventus. E dopo le varie fasi di vendita dedicate alle varie categorie speciali fra i tifosi nerazzurri, ecco che a partire dalle 12.00 di oggi, lunedì 14 ottobre, si apre ufficialmente la vendita libera.

I tagliandi rimasti per assistere alla partita fra la formazione di Simone Inzaghi e Thiago Motta sono acquistabili solamente sul sito ufficiale del club nerazzurro nella speciale area dedicata.

Inter Juve prezzi biglietti vendita libera – Settore ospiti e cambio nominativo

Per quanto riguarda, invece, il settore ospiti, localizzato come sempre al terzo anello blu, i tagliandi sono stati messi in vendita dalle ore 12.00 di venerdì scorso al prezzo di 45 euro sulla piattaforma Vivaticket, commissioni di servizio escluse. In attesa di disposizioni da parte dell’Osservatorio, l’acquisto è permesso ai soli possessori di Juventus Card.

Il cambio nominativo, qualora consentito, sarà possibile effettuare il cambio utilizzatore del singolo biglietto una sola volta, a partire da 48 ore prima della gara. Si consiglia di consultare regolarmente la pagina inter.it/cessione per aggiornamenti. Si ricorda inoltre agli abbonati Serie A 24-25 a tariffa BASE che, per questa partita, non sarà possibile cedere il proprio abbonamento a terze persone.

Inter Juve prezzi biglietti vendita libera – Tutti i dettagli settore per settore

Ecco di seguito i prezzi relativi ai vari settori per assistere a Inter-Juventus fino a esaurimento dei tagliandi, per un San Siro che si preannuncia tutto esaurito.