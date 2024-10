Klopp, stipendio monstre in Red Bull: guadagna più di 18 tecnici di Premier

Jurgen Klopp ha dato il via alla sua nuova carriera dopo la fine dell’avventura sulla panchina del Liverpool. Il tecnico si è unito al colosso delle bevande energetiche Red Bull, dove a partire dal prossimo 1° gennaio 2025 assumerà il ruolo di Responsabile del Calcio Globale. Nel suo nuovo ruolo, l’ex allenatore supervisionerà la rete internazionale di club calcistici di Red Bull, che conta anche il Bragantino in Brasile e i New York Red Bull in MLS.

Klopp non sarà coinvolto nelle operazioni quotidiane dei club, ma fornirà una visione strategica, supportando i direttori sportivi nel promuovere la filosofia Red Bull. Inoltre, il 57enne tedesco supporterà l’operazione globale di scouting dell’organizzazione e contribuirà alla formazione e allo sviluppo degli allenatori.

Klopp stipendio Red Bull – Quanto guadagna l’ex allenatore

Ma quanto guadagnerà in questa nuova posizione? Secondo quanto riportato da Sky Sports UK, l’ex allenatore del Liverpool ha firmato un contratto molto redditizio per diventare Global Head of Soccer del colosso austriaco. Con una responsabilità di questo livello, anche lo stipendio è adeguato alla sua nuova mansione.

Lasciando il Liverpool, Klopp ha temporaneamente detto addio a uno stipendio da 15 milioni di sterline (quasi 18 milioni di euro al cambio attuale). Ma il tedesco non andrà sicuramente al risparmio nella sua nuova avventura, perché guadagnerà tra gli 8 e i 10 milioni di sterline (tra i 10 e i 12 milioni di euro, al cambio attuale).

Questo farà sì che il 57enne guadagni addirittura più di 18 allenatori della Premier League inglese. Infatti, solo i 10 milioni di sterline di ingaggio per Mikel Arteta all’Arsenal e i 20 milioni di sterline di Pep Guardiola al Manchester City superano lo stipendio di Klopp. Più vicino invece lo stipendio di Unai Emery all’Aston Villa, che incassa 8 milioni di sterline. Klopp guadagnerà anche più dell’allenatore del Manchester United Erik ten Hag, che guadagna 6,75 milioni di sterline all’anno.