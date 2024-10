Ferraris, Genoa e Samp al lavoro sulle garanzie per la proposta d'acquisto

Passi avanti, anche se non quelli decisivi che ci si aspettava. Nemmeno nella giornata di ieri Genoa e Sampdoria sono riuscite a sistemare gli ultimi ritocchi ancora in sospeso per arrivare a firmare la proposta d’acquisto dello stadio Luigi Ferraris da inoltrare al sindaco Marco Bucci.

Secondo quanto riportato da Il Secolo XIX, le sensazioni restano positive, da parte di entrambe c’è la volontà di arrivare alla quadra e di chiudere l’operazione quanto prima. Per iniziare poi quell’opera di riqualificazione dello stadio di Marassi, che richiede almeno 100 milioni di investimenti.

Ieri è stata un’altra giornata di pec scambiate tra i due club e di call che hanno coinvolto i quattro consiglieri della Genova Stadium, la newco partecipata dai due club calcistici. Anche il CEO genoano Blazquez e il presidente doriano Manfredi si sono risentiti telefonicamente in serata, perché poi proprio su di loro ricade la responsabilità delle strategie operative che connotano questa operazione.

Restano da definire alcuni aspetti economici della proposta d’acquisto da inviare al Comune di Genova, legati alla formula degli investimenti (equity/debito), ma in particolare anche alle garanzie che i due club potrebbero dovere mettere (fideiussioni, liquidità… ) sui soldi che la Genova Stadium utilizzerà per completare questa operazione che sta andando avanti da più di un anno.

Non c’è più molto tempo a disposizione, dato che il sindaco Bucci aspetta già da un po’ di ricevere dalla Genova Stadium questa proposta d’acquisto, che comprende sia il prezzo dello stadio (circa 14 milioni) che il costo degli interventi per il restyling. Il sindaco ha messo la deadline per ricevere questa proposta d’acquisto a mercoledì prossimo, quando a Genova dovrebbe passare il ministro per lo Sport Andrea Abodi anche nell’ottica della candidatura di Genova per EURO 2032.