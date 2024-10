SpaceX, dove vedere il quinto lancio di Starship in tv e in streaming

Se hai cliccato su questo articolo stai cercando dove vedere lancio SpaceX Starship tv streaming.

SpaceX ha ottenuto con un mese di anticipo l’autorizzazione dalla FAA per il quinto test integrato di Starship, e tutto è pronto per un primo tentativo di lancio oggi, domenica 13 ottobre, durante una finestra di 30 minuti. Il lancio è previsto dalla Starbase in Texas alle 14:00 ora italiana.

Dove vedere lancio SpaceX Starship tv streaming – I dettagli del lancio

L’obiettivo principale di questa missione è il recupero del booster Super Heavy, che tenterà il rientro alla Starbase, dove sarà “catturato” dalla gigantesca struttura montata sulla torre di lancio. Questa tecnologia è progettata per permettere a SpaceX di effettuare più lanci di Starship al giorno, ottimizzando il caricamento e scaricamento rapido dei razzi per favorire il riutilizzo. SpaceX ha sottolineato che per un esito positivo della manovra, è necessario rispettare migliaia di criteri riguardanti lo stato del razzo Super Heavy e della torre.

Il via libera finale sarà dato dal Direttore di Volo durante l’accensione del motore nella fase di discesa. In caso contrario, il booster Super Heavy seguirà una traiettoria alternativa per ammarare nell’oceano. Durante la discesa è previsto un potente boom sonico intorno alla base, uno dei motivi per cui la FAA ha richiesto ulteriori documentazioni prima di concedere la licenza di volo.

Questo nuovo test permetterà di verificare le modifiche hardware e software apportate a Starship e alla piattaforma di lancio dopo l’analisi del quarto test effettuato a giugno. In particolare, SpaceX ha migliorato lo scudo termico della navicella Starship, introducendo una nuova generazione di mattonelle e un ulteriore strato ablativo di sicurezza. Sono state aggiunte protezioni ai flap di manovra per evitare danni durante il rientro atmosferico, come accaduto nella precedente missione. Anche questa volta non è prevista la riaccensione dei motori in orbita: Starship seguirà una traiettoria di rientro che non richiede manovre correttive, con l’obiettivo di effettuare un ammaraggio controllato sopra l’Oceano Indiano, come nel quarto test.

Watch Starship’s fifth flight test https://t.co/LVrCnTv797 — SpaceX (@SpaceX) October 12, 2024

La data di oggi potrebbe non essere casuale: domani, 14 ottobre, si apre a Milano la 75ª edizione dell’International Astronautical Congress (IAC), un evento che riunirà le principali agenzie spaziali e aziende del settore aerospaziale. Durante il congresso sono attesi aggiornamenti sul programma Artemis, il futuro della presenza umana in orbita bassa dopo il ritiro della Stazione Spaziale Internazionale, e le prossime missioni sulla Luna e Marte. Anche se SpaceX non parteciperà direttamente allo IAC, Starship giocherà un ruolo cruciale in tutti questi progetti.

Dove vedere lancio SpaceX Starship tv streaming – Come seguire la diretta

La diretta streaming del lancio di Starship sarà disponibile su X.com, iniziando circa 30 minuti prima rispetto alle ore 14.00.