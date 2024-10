Italia-Israele, Udine blindata tra posti di blocco e misure anti-terrorismo

Zona rossa intorno allo stadio Friuli con 48 ore di anticipo rispetto alla partita tra Italia e Israele. Nella giornata di ieri sono state posizionate le transenne e chiusi gli accessi e le strade che conducono al Bluenergy Stadium. Due sbarramenti di prefiltraggio per avvicinarsi all’impianto.

Lo stadio è stato “bonificato” e controllato in ogni angolo. Un dettaglio – scrive Il Corriere dello Sport – che fa capire quanto siano accurati i sistemi di sicurezza e di sorveglianza. È stata persino tagliata l’erba nei prati e nei terreni che circondano lo stadio. Una misura imposta per vedere e controllare meglio l’intera zona. Dal Viminale e dalla Questura di Udine non filtrano informazioni, ma è ovvio che siano stati attivati i sistemi anti-terrorismo.

Israele a Budapest, in campo neutro e in uno stadio dove gioca abitualmente, si presentò con gli agenti del Mossad e i mitra spianati. Sul tetto della Boszik Arena passeggiavano i cecchini. La guerra di Gaza e il conflitto allargato in Medio Oriente giustificano misure di sicurezza straordinarie. La Questura di Udine e il Friuli hanno impegnato l’intero personale delle forze dell’ordine.

Dal Veneto e dalle altre regioni arriveranno i rinforzi: altri mille agenti garantiranno la sicurezza. Posti di blocco in autostrada e nelle strade limitrofe alla città. Domani pomeriggio è prevista una manifestazione pro Palestina in pieno centro. All’inizio della settimana si è tenuta una riunione alla Prefettura di Udine. I controlli accurati dovrebbero consentire di evitare disordini o scontri.

L’Udinese ha consegnato lo stadio a UEFA e FIGC: 450 steward dislocati al prefiltraggi per la partita. All’interno dal Friuli si trovano gli uffici del club di Pozzo. L’allenamento si terrà su un campo del settore giovanile limitrofo allo stadio ma senza accedere agli spogliatoi dell’impianto. I presenti per il match, attualmente, sono circa 11mila.