Spagna come l’Italia: niente supplementari nella Supercoppa

La Supercoppa spagnola si gioca ormai da anni con la formula della Final Four, formato usato anche dall’anno scorso per la stessa competizione in Italia, e anche quest’anno sarà disputata a Riyadh, Arabia Saudita.

Come riporta il quotidiano spagnolo Marca, la Federcalcio spagnola, così come fatto dalla Lega Serie A, ha deciso che durante la manifestazione di gennaio in nessuna partita saranno previsti i tempi supplementari. Quindi, in caso di pareggio nei 90 minuti regolamentari si andrà direttamente ai calci di rigore. Quest’anno si giocheranno la vittoria finale Athletic Bilbao, Barcellona, Maiorca e Real Madrid.

Una decisione presa dalla Federcalcio dopo aver visto che negli ultimi due anni ben tre partite, su sei, sono andare ai tempi supplementari. L’eliminazione dei 30 minuti obbligatori in caso di pareggio nei 90 è stata introdotta per ridurre il tempo di gioco per i calciatori. Una pratica ormai in uso a varie longitudini nel calcio mondiale, basti pensare all’Italia dove i tempi supplementari, oltre a essere eliminati dalla Supercoppa, non ci sono più nemmeno negli ottavi di finale di Coppa Italia, mentre sono rimasti per quarti e semifinali.