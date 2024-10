L’Italia di Luciano Spalletti non è riuscita a centrare la terza vittoria consecutiva nel girone di Nations League. Con il Belgio infatti è arrivato un pareggio dal retrogusto amaro, visto che prima dell’espulsione di Lorenzo Pellegrini, che ha dato il via alla rimonta belga, gli Azzurri si trovavano sul risultato di 2-0.

Una partita ricca di emozioni quella dell’Olimpico di Roma, che ha visto una bella Italia nei primi 40 minuti e che ha dimostrato come la disavventura degli Europei in Germania sia ormai alle spalle per Donnarumma e compagni. Una Nazionale ritrovata, quindi, che ha riscosso anche la fiducia dei telespettatori.

Ascolti Italia Belgio Nations League – Numeri da record

Infatti, Italia-Belgio, andata in onda dalle 20.45 su Rai 1, è stata seguita da 7.095.000 spettatori per uno share complessivo del 33,5%. Numeri ben più alt rispetto alla sfida contro la Francia che registrò 5.567.000 spettatori pari al 31.1% di share. La gara di ieri sera è quella più seguita, Europei a parte, con l’Italia in campo da quando Spalletti siede sulla panchina azzurra e uno dei risultati più alti mai registrati per una partita della Nations League.

Nel dettaglio, si è raggiunto un picco di oltre il 36,5% di share in concomitanza delle fasi finali della partita, quando la resistenza degli Azzurri è stata messa a dura prova dagli ultimi assalti della selezione di Tedesco. Gli ultimi minuti della sfida hanno avuto picchi molto vicini agli 8 milioni di telespettatori.