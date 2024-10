Goldman Sachs punta sullo sport: «Dai diritti tv agli stadi: perché investire nel settore»

L’ecosistema sportivo globale è stato sottovalutato e frainteso per anni. Nell’ultimo decennio, il panorama sportivo ha subito una trasformazione poiché l’interesse crescente dei consumatori, i progressi tecnologici e un motore mediatico diversificato hanno creato un ecosistema sportivo dinamico che è integrato nella nostra cultura come mai prima d’ora.

«Gli investitori che impiegano capitale si posizionano al centro del processo decisionale strategico, con l’opportunità di plasmare il futuro dello sport». E’ questa la posizione di Goldman Sachs, una delle più grandi banche d’affari al mondo, sul futuro dello sport e sull’opportunità di investire nel settore.

Perché investire nello sport – Le parole di Dan Dees

In un lungo report, la banca ha approfondito i motivo per i quali è consigliabile guardare al mondo dello sport come investimento remunerativo. «Come comunità globale, condividiamo 3.000 anni di storia dello sport—dalle sue origini nell’addestramento bellico dell’antichità alle imprese da record che oggi fanno notizia. Ma come individui, abbiamo la nostra storia sportiva personale. Ricordiamo la prima volta che siamo entrati in campo, la prima maglia che abbiamo indossato o la prima volta che abbiamo visto i nostri eroi sportivi in TV. Ci sentiamo fortificati dalla gioia spontanea di un tifo (o dalla sofferenza di un gemito collettivo). Lo sport ci collega, ci motiva, ci ispira—e nei momenti difficili, ci unisce», ha spiegato in una lettera Dan Dees, Co-Head of Global Banking and Markets di Goldman Sachs.

«Lo sport riflette lo spirito del tempo—offrendo uno sguardo alle aspirazioni collettive della società. Il campionato femminile NCAA di basket universitario del 2024 ha catturato l’attenzione di un numero record di 24 milioni di spettatori—più delle finali NBA e delle World Series del 2023. La Women’s Super League inglese (WSL) ha vissuto una crescita simile in termini di pubblico e ricavi commerciali durante la stagione 2022-23, mentre l’entusiasmo per il calcio femminile è salito alle stelle; i ricavi della lega sono aumentati del 50% e oltre metà delle squadre ha stabilito record di presenze», le sue parole.

«Lo sport permea anche le culture di ogni paese, con un mercato totale pari alla popolazione globale—quasi il 20% ha guardato la finale della Coppa del Mondo 2022. La crescita dello sport non è limitata a uno o due continenti. Ad esempio, il cricket ha registrato una crescita senza precedenti sia in patria che all’estero. Il valore medio delle squadre della Indian Premier League (IPL) è passato da 67 milioni di dollari nel 2009 a oltre 1 miliardo di dollari oggi—superando la crescita dei valori delle squadre NBA e NFL. Nel tentativo di replicare quel successo all’estero, una parte della Coppa del Mondo T20 del 2024 è stata ospitata a New York», spiega il dirigente di Goldman Sachs.

«Le esigenze commerciali delle entità sportive globali sono enormi e complesse. I Gran Premi di Formula 1 sono eventi settimanali simili al Super Bowl che si svolgono su 24 gare in 21 paesi ogni stagione. E mentre il mercato e la catena del valore dello sport sono cresciuti vertiginosamente, così è aumentato il capitale necessario per restare al passo. Sebbene le squadre siano state tradizionalmente possedute da individui e famiglie, l’afflusso di capitali istituzionali nello sport è in accelerazione. Questa pratica non è del tutto nuova, ma nemmeno così comune—la MLB ha accolto per la prima volta il capitale istituzionale solo nel 2019, seguita dalla NBA e dalla NHL nel 2021, con la NFL che si è unita solo nell’agosto 2024», ha aggiunto Dees a proposito delle forme di finanziamento.

Il panorama sportivo sta evolvendo rapidamente anche dal punto di vista della trasmissione, «e i contenuti sportivi live premium restano molto richiesti, aumentando il valore dei diritti mediatici e i ricavi insieme all’evoluzione delle forme di coinvolgimento di nuova generazione. L’industria delle scommesse sportive online è esplosa, influenzando pubblicità televisiva, sponsorizzazioni, video e oltre. Lo sviluppo globale degli stadi continua ad avanzare con l’affermarsi del mercato finanziario senza ricorso. L’ecosistema sportivo è più ricco che mai, ma anche sempre più complesso, e non tutte le opportunità sono uguali. Partner esperti sono essenziali per il successo».

«Da oltre 30 anni, Goldman Sachs è un consulente strategico in alcune delle transazioni sportive più iconiche e rilevanti che definiscono come viviamo le nostre squadre preferite. Durante questo periodo, abbiamo sviluppato una gamma eccezionale di soluzioni strategiche per la crescita, il finanziamento e gli investimenti. Nel 2023, abbiamo formalizzato questo approccio globale con la creazione della nostra Sports Franchise all’interno della divisione Investment Banking—guidata da un team globale con decenni di esperienza condivisa nello sport. Lavorando a stretto contatto con i nostri colleghi della divisione Asset & Wealth Management, siamo fortemente concentrati sul generare valore per i clienti colmando il divario tra domanda e offerta nell’intero ecosistema sportivo. L’allenamento è finito e il riscaldamento è terminato. È ora di entrare in campo», conclude Dees.

Perché investire nello sport – La creazione di un team dedicato

Il lancio del team di cui ha parlato anche Dees risale a poco più di un anno fa, quando è stato creato un gruppo di professionisti legati alle acquisizioni societarie per concentrarsi in particolare sul mondo dello sport. La banca ha nominato Dave Dase e Greg Carey (già responsabile della divisione sports finance di Goldman Sachs e tra i manager che hanno seguito l’emissione sia del primo che del secondo bond per l’Inter) come co-direttori della sua nuova divisione di investment banking nel settore dello sport.

Il nuovo team interno legato allo sport in particolare si concentra «sull’ecosistema globale dello sport in tutte le principali discipline sportive, comprese federazioni, leghe, franchising e club, nonché aziende legate ai media sportivi, all’intrattenimento e alla tecnologia». Dase era a capo della regione sud-ovest degli Stati Uniti presso Goldman, mentre Carey era presidente del settore pubblico e dell’infrastruttura. Stacy Sonnenberg ha continuato a guidare l’unità di finanziamento dello sport di Goldman, mentre Mike Kenworthy si occupa delle operazioni nelle Americhe.

Perché investire nello sport – I punti salienti del report

Il report realizzato da Goldman Sachs si concentra su alcuni punti in particolare. Questi – secondo la banca d’affari – sono i trend che stanno guidando le opportunità d’investimento: