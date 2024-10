Nuovo sponsor per il Palermo: Enel diventa Offical Energy Partner del club

Il Palermo ha annunciato una nuova partnership con Enel, in qualità di Official Energy Partner del club per la stagione 2024/25. Nell’ambito della collaborazione, che mira a guidare il club e i suoi tifosi in un percorso di sostenibilità grazie all’utilizzo di energia rinnovabile, il Gruppo Elettrico fornirà inoltre il contratto di energia del Palermo.

Enel entrerà allo stadio “Renzo Barbera” comparendo sui led a bordocampo, sui maxischermi e sui backdrop delle interviste pre e post gara, in tutte le partite in casa dei rosanero durante il campionato di Serie B. Un’occasione per far conoscere il portafoglio di offerte e di soluzioni di elettrificazione dei consumi del Gruppo che, da oltre 60 anni, gioca un ruolo centrale per lo sviluppo sostenibile del Paese.

Enel è una multinazionale dell’energia e un operatore integrato leader nei mercati globali dell’energia e delle rinnovabili. A livello mondiale, è il più grande operatore privato di rinnovabili, il primo operatore di reti di distribuzione elettrica per numero di clienti serviti e il maggiore operatore retail per numero di clienti. Il Gruppo è presente in 28 Paesi nel mondo e produce energia con una capacità totale di oltre 88 GW.