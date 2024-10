Da stagista a imprenditore: ecco come Criscitiello ha ribaltato in 10 anni Sportitalia

Nel 2004 inizia le trasmissioni Sportitalia e mi rendo conto in fretta che ci lavorano molti giovani, così chiedo a De Laurentiis, nel frattempo diventato mio “padre” professionale, se conosce chi c’è al vertice e mi invita a raccogliere informazioni. Arrivo al nome di Bruno Bogarelli e, miracolosamente, riesco a ottenere anche il numero. Chiedo alla mia “valletta” dell’epoca di tempestare di telefonate Bogarelli, fingendosi “segretaria di De Laurentiis” per fissarmi un colloquio ma, per mesi si nega sempre. Questo perché era convinto che il De Laurentiis in questione fosse Aurelio con il quale, diciamo, non scorreva buon sangue. Alla fine quando si chiarisce l’equivoco e Gianfranco e Bruno finalmente si parlano (avevano lavorato insieme alla rivista di culto I Giganti del basket N.d.R.), Gianfranco gli racconta di questo ragazzetto di Avellino, con cui ha iniziato a collaborare e che potrebbe fargli comodo nella sua televisione.

Questi colleghi illustri accettano ma chiedono all’editore, se loro sono ospiti, chi conduce la trasmissione? In pronta risposta parla di un ragazzo di 18 anni che a suo dire farà strada, una scommessa insomma . Maffei e De Laurentiis erano scettici, si chiedevano del perché farli venire da Roma, farsi carico dei costi e della trasferta per fare condurre la trasmissione a un ragazzino. Dopo la prima puntata si sono ricreduti ed è nata una bella e solida amicizia.

Risposta. Dal 1998 al 2005 sono stato corrispondente da Avellino per Telecapri Sport che all’epoca era una delle televisioni più importanti di Napoli. Poi l’Avellino sale in Serie B e tra il 2002 e il 2004 ho l’opportunità di condurre una trasmissione dedicata. L’editore non bada a spese e sceglie di investire su nomi forti, che arrivavano da Roma, chiamando Gianfranco De Laurentiis , Fabrizio Maffei e Alfredo Pedullà .

Ora Criscitiello, vede come suo principale obiettivo dedicarsi sempre più alla sua “seconda vita” imprenditoriale, perché «non si può sempre crescere, occorre consolidare» ma c’è ancora spazio per le ambizioni che guardano, questa volta, al calcio giocato.

E ancora la scalata a Sportitalia , da stagista a proprietario , fino alla vera svolta imprenditoriale con la realizzazione dello Sportitalia Village nel cuore della Brianza. Michele Criscitiello , volto e ancor più anima di Sportitalia, 41 anni appena compiuti, ha vissuto più esperienze di quante lui stesso ne possa raccontare e chi pensa che il suo sia stato un “cammino in discesa” si sbaglia, e non di poco.

D. Risolto il disguido su quale fosse il “De Laurentiis” in questione con Bogarelli è stata subito una folgorazione professionale reciproca?

R. Il primo incontro è stato frutto del caso. Ero a cena e mi chiama la segretaria di Bruno dicendomi che avrebbe voluto incontrarmi l’indomani, la mattina alle 7:45 a Milano. Non ci penso due volte, mi faccio comprare il biglietto aereo dai miei genitori, viaggio con un tempaccio e la mattina alle 6 sono a Milano Linate, in perfetto orario per arrivare puntuale all’appuntamento.

Quando arrivo nell’ufficio di Bogarelli mi guarda perplesso e mi chiede chi sia e cosa ci faccia lì. Gli spiego che mi aveva chiamato la sua segretaria per fissare il colloquio su indicazione di Gianfranco De Laurentiis. Peccato che lui intendeva fissare un colloquio telefonico, non di persona.

Fatto sta che l’aver preso quell’aereo mi ha permesso di dimostrare cosa fossi pronto a fare per quel lavoro, destare il suo interesse e, in seguito, nel corso di tanti anni di collaborazione, diventare l’uomo di fiducia di Bruno.

D. In molti ritengono che il suo legame con lo sport sia totalmente votato al calcio ma pochi sanno che in passato si è occupato anche di sport americani, come hockey, football e basket oltre che di rugby.

Come l’ha formata questa esperienza e cosa le ha lasciato?

R. Chi afferma che io non capisco niente di altri sport ha perfettamente ragione: non li capisco e non mi piacciono.

Nel primo periodo Sportitalia aveva anche la commessa per Eurosport e io avevo appena cominciato la mia gavetta. Iniziavo alla mattina alle 6, eravamo io, il computer e le cuffie e mi collegavo con Parigi per fare i bollettini di tutto quello che passava: hockey, NFL, NBA e anche MotoGP dove ho raggiunto il mio “apice”, dicendo che Valentino Rossi aveva fatto un giro record in un’ora e 58 minuti, anziché un minuto e 58 secondi.

Dopo quell’episodio Bogarelli mi prende da parte e mi dice che o me ne tornavo ad Avellino o che mi sarei dovuto occupare solo di calcio.

D. Dopo pochi anni viene scelto come caporedattore della redazione calcistica e inizia a lavorare alle trasmissioni che sono diventate il suo marchio di fabbrica. Al netto delle considerazioni di detrattori e ammiratori ha creato un format televisivo che non c’era…

R. Decido di proporre una trasmissione sul calciomercato a Bogarelli che mi guarda come se fossi matto; rincaro la dose e dico non solo che voglio farla che intendo arrivare a parlare anche della Serie C, confermando la sua ipotesi che fossi fuori di testa ma arrivando ad avere la trasmissione.

Partiamo con un’ora di programma, dalle 23 a mezzanotte; poi visti gli ascolti mi chiede di fare un “pre-mercato” dalle 21 alle 23 e ancora, dopo qualche mese di ascolti in crescita, mi dice di rinforzare la fascia pomeridiana. Per farla breve, dopo 2-3 anni arriviamo al punto che si parlava di calciomercato dalle 17 all’una di notte. Il tutto a costo zero, ancor di più se paragonato a quanto si spendeva ad esempio per Eurolega ed NBA, e con gli ascolti che volavano.