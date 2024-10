«L'addetto al VAR è tifoso del Luton»: quasi un milione di multa per il Nottingham Forest

Il Nottingham Forest è stato multato di 750.000 sterline (al cambio attuale, 896.226 euro) per condotta scorretta dopo aver pubblicato un post sui social media che criticava l’arbitro dopo la sconfitta contro l’Everton in Premier League della scorsa stagione,

In occasione di quella sfida, finita 2-0 in favore dell’Everton, il Forest si era lamentato dopo non essersi visto assegnare ben tre rigori. Rabbia che era sfociata in un post sulla piattaforma X e in cui si accusava l’addetto al VAR, Stuart Attwell, di essere tifoso del Luton Town. Infatti, in quel frangente di stagione, il Forest era coinvolto in una serrata lotta per la salvezza proprio con il Luton, poi retrocesso.

«Il club ha negato che i commenti pubblicati sui social media implicassero parzialità e/o mettessero in dubbio l’integrità degli ufficiali di gara e/o del VAR e/o recassero discredito al gioco – si legge in una nota della Football Association –. Una Commissione Regolatoria indipendente ha ritenuto dimostrata l’accusa dopo un’udienza e ha imposto le sanzioni al club».

Nel post incriminato, sull’account ufficiale di X del Forest si leggeva: «Tre decisioni estremamente discutibili – tre rigori non assegnati – che semplicemente non possiamo accettare. Avevamo avvertito il PGMOL che il VAR era un tifoso del Luton prima della partita, ma non lo hanno sostituito. La nostra pazienza è stata messa alla prova più volte. Il Nottingham Forest FC ora valuterà le sue opzioni».

Successivamente alla multa comminatagli dalla FA, il Forest ha reso noto che ha tutte le intenzione di appellarsi contro questa decisione, anche in virtù del respingimento della sua richiesta per la sospensione della multa. «Siamo particolarmente preoccupati dal fatto che la FA, nelle sue dichiarazioni, abbia richiesto una sanzione superiore a 1.000.000 di sterline – ha commentato il club inglese dopo la condanna –. Riteniamo che questa richiesta, insieme alla multa successiva, sia del tutto sproporzionata e il club farà appello contro la decisione».