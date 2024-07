Il campionato Primavera sarà su Sportitalia: accordo sui diritti tv fino al 2027

L’assemblea della Lega Serie A, svoltasi in mattinata in videoconferenza, ha assegnato i diritti audiovisivi delle competizioni Primavera a Sportitalia per il ciclo 2024/27.

Inoltre, durante la riunione le società hanno proseguito l’analisi delle diverse opportunità e strategie da perseguire sul fronte dei diritti audiovisivi in ambito internazionale, assegnando nel contempo i diritti per la Serie A, la Coppa Italia e la Supercoppa italiana in Spagna per i prossimi 3 anni (2024/27).

L’emittente diretta da Michele Criscitiello si è quindi aggiudicata il bando del massimo torneo giovanile italiano per il triennio 2024-2027 garantendosi l’esclusiva del nuovo format a 20 squadre per stagione regolare e playoff fino all’assegnazione del titolo.

Il campionato Primavera viene trasmesso da Sportitalia (visibile in chiaro e gratuitamente sul canale 60 del digitale terrestre) dal 2016 e questo è il quarto bando consecutivo che l’emittente si aggiudica. Un legame che ha consentito di valorizzare il prodotto nel tempo dandogli la massima visibilità possibile con un racconto editoriale di altissima qualità. Da questa stagione nascerà il canale ‘Primavera Tv’ per tutti i contenuti del campionato, nonché di Supercoppa e Coppa Italia Primavera che fanno parte del pacchetto acquisito in esclusiva da Sportitalia.

Michele Criscitiello (CEO e direttore di Sportitalia) ha commentato: “Ringrazio i presidenti di Serie A per aver votato all’unanimità per l’assegnazione a Sportitalia. Ripagheremo come sempre questa fiducia, valorizzando al meglio la realtà dei giovani dei club italiani e il loro talento”.