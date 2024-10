Gamco Investors: «Il Monza è un’opportunità di grande valore»

La Gamco Investors di Mario Gabelli ha sempre più intenzione di subentrare a Fininvest per la gestione del Monza e nella prossima settimana l’imprenditore italo-americano presenterà la sua prima offerta vincolante per il 100% del club brianzolo.

«Abbiamo individuato il Monza come un’opportunità di grande valore, grazie anche alla presenza di Fininvest come azionista, un interlocutore di altissimo profilo e serietà», ha dichiarato Alec Boccanfuso, manager del gruppo USA e rappresentante per l’Europa, a Il Sole 24 Ore.

«Da tempo – aggiunge Boccanfuso – stavamo guardando il mercato europeo e tra le varie opportunità abbiamo individuato il settore del calcio italiano. Abbiamo chiesto a Salvatore Palella di Palella Holdings (proprietario di Helbiz con la piattaforma Helbiz Live che è stata dichiarata inadempiente dalla Lega Serie B nel 2023, ndr), di supportarci e fornirci consulenza nella valutazione di un possibile investimento da parte di Gamco o di un fondo creato ad hoc per il mercato italiano, in questo settore».

Monza che viene ritenuto un asset di valore, soprattutto dopo gli ingenti investimenti della famiglia Berlusconi a partire dal 2018. «La due diligence – puntualizza Boccanfuso – è attualmente in corso e vi sono interlocuzioni avanzate con Fininvest su una possibile operazione e sulla quota da acquisire».