Monza, Gabelli prepara la prima offerta: 60 milioni per il 100% del club

Mario Gabelli e la sua Gamco Investors hanno tutta l’intenzione di stringere i tempi per l’acquisto del Monza da Fininvest. Infatti, la trattativa fra le parti è in una fase di accelerazione e ieri si è tenuto un incontro tra le parti propedeutico per delineare i contorni dell’affare.

Come riporta l’edizione odierna de Il Corriere della Sera, a questa riunione hanno partecipato l’amministratore delegato di Fininvest, Danilo Pellegrino, e Salvatore Palella, proprietario di Helbiz (che con la piattaforma Helbiz Live aveva acquistato i diritti tv della Serie B, salvo risultare in seguito inadempiente nei pagamenti). Palella, insieme a Deloitte Legal Italia, sta svolgendo il ruolo di consulente nell’affare.

Da remoto era collegato Alec Boccanfuso, manager di Gamco Investors, la società di investimento fondata e guidata da Gabelli. A quanto filtra, il meeting è stato positivo, benché non definitivo. Nei prossimi giorni, infatti, i vertici di Gamco voleranno a Londra per consultarsi con le banche e dare un nuovo impulso in avanti alle trattative.

Conclusa questa fase ecco che Gabelli sarà pronto a inoltrare a Fininvest una prima offerta vincolante. I tempi indicano come probabile periodo quello di inizio settimana prossima con una proposta che dovrebbe aggirarsi sui 60 milioni di euro per il 100% delle quote societarie.

A quel punto la palla passerà alla famiglia Berlusconi che dovrà valutare se l’offerta dell’imprenditore italo-americano sia congrua per cedere il Monza acquisito nel 2018. Di sicuro Gabelli rappresenta quel futuro solido che Silvio Berlusconi ha sempre augurato al club brianzolo in caso di cessione. Infatti, il numero uno di Gamco ha un patrimonio personale, secondo Forbes, di 2 miliardi, mentre la sua società gestisce asset per un valore complessivo di 31 miliardi.

Al momento, non è possibile indicare una data certa per l’eventuale closing. Anche se lato tifosi, si spera che se dovesse arrivare un disimpegno totale dei Berlusconi, la cessione del Monza sia definita entro il mercato di gennaio, così da poter permettere alla nuova proprietà di condurre in prima persona il mercato di gennaio, che avrà lo scopo di consegnare ad Alessandro Nesta, o a un eventuale nuovo allenatore, dei rinforzi all’altezza e che possano aiutare la formazione brianzola a centrare un’altra salvezza.