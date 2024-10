Riyadh Air darà il nome allo stadio dell’Atletico: accordo da 300 milioni

Riyadh Air Metropolitano: così si chiamerà d’ora in poi lo stadio dell’Atletico Madrid, in virtù dell’accordo raggiunto con il proprio sponsor principale, che darà il nome all’impianto che ospita le gare interne della squadra di Simeone per le prossime nove stagioni. Riyadh Air è diventatato sponsor principale del club il 10 agosto 2023 e ora la società ha rilevato i naming rights dello stadio.

Durante questo primo anno di sponsorizzazione, il logo della compagnia aerea saudita è stato esposto sul fronte delle divise della prima squadra maschile in tutte le competizioni nazionali e internazionali a cui ha partecipato. La relazione tra i due brand si rafforza così ulteriormente con questo nuovo accordo strategico fino alla stagione 2033, grazie al quale la compagnia saudita diventa lo sponsor più importante nella storia del club.

Sia Riyadh Air, le cui operazioni commerciali inizieranno nell’estate del 2025, che l’Atlético Madrid condividono la passione per l’eccellenza, la sostenibilità e un chiaro impegno verso l’innovazione tecnologica, con l’obiettivo di migliorare l’esperienza dei tifosi e di tutti i visitatori che ogni anno vengono a godere degli eventi di primo livello che hanno luogo nello stadio.

Riyadh Air stadio Atletico – Le cifre dell’operazione

Secondo quanto riportato dalla stampa spagnola, l’intesa avrà un valore complessivo tra i 250 e i 300 milioni di euro. Oltre al cambio di nome in Riyadh Air Metropolitano (fino ad ora lo stadio era stato rinominato Civitas Metropolitano), una delle attività evidenziate nel contratto sarà la creazione del Riyadh Air Club nell’hospitality dell’impianto.

Tony Douglas, CEO di Riyadh Air, ha commentato l’accordo: «È un onore diventare il partner che darà il nome al Riyadh Air Metropolitano e ampliare la nostra collaborazione con l’Atlético Madrid fino al 2033. Entrambe le società sono motivate a raggiungere i massimi livelli di successo e avere il nostro nome in uno stadio così emblematico aumenterà la visibilità di Riyadh Air nel mondo dello sport e oltre».

Da parte sua, il CEO degli spagnoli Miguel Ángel Gil, ha dichiarato: «A poco più di un anno dalla firma dell’accordo di sponsorizzazione con Riyadh Air, siamo tutti molto orgogliosi e lieti di annunciare l’ampliamento dell’alleanza con una partnership che assegna il nome di Riyadh Air Metropolitano al nostro stadio. Un grazie a Tony Douglas e a tutto il suo team per aver scelto l’Atlético Madrid come partner strategico per il lancio e lo sviluppo del loro ambizioso progetto a livello globale».

Le migliaia di tifosi che parteciperanno al prossimo incontro della Liga del 20 ottobre contro il Leganés lo faranno già con la nuova denominazione di Riyadh Air Metropolitano. L’implementazione definitiva del nuovo nome sulle facciate principali, nord-est e sud-est dello stadio, sarà completata nelle prossime settimane.