Serie A, non solo Monza e Genoa: anche l’Empoli in vendita

Nelle ultime ore, il fondo statunitense Gamco Investors, guidato dall’italo-americano Mario Gabelli, è dato vicinissimo all’acquisto del Monza dalla famiglia Berlusconi, che controlla il club brianzolo tramite la holding Fininvest. Come riporta l’edizione odierna de Il Corriere della Sera, dopo Genoa, con 777 Parterns che ha ufficializzato l’intenzione di cedere il club, e il già citato Monza, sul mercato delle società italiane ci sarà a breve anche l’Empoli di Fabrizio Corsi.

La famiglia Corsi guida il club toscano da ben 33 anni, e sta vivendo una dei suoi migliori inizi di stagione da quando è tornato in Serie A, grazie a un progetto tecnico fatto di giovani guidati dalla panchina da Roberto D’Aversa.

Ma, come ormai succede da ormai tanto tempo, è difficile competere con fondi di investimento internazionali per le famiglie imprenditoriali italiane. Lo è ormai da decenni per il calcio di vertice e ora lo sta diventando sempre di più anche per le medio-piccole che puntano a restare in Serie A. Infatti, negli ultimi anni il mirino dei grandi fondi si è spostato anche su club non di vertice, basti considerare il Palermo del City Football Group o il Como dei fratelli Hartono.

Ed è proprio in questo quadro che sta prendendo sempre più forma la cessione di due club come Empoli e Monza che contano ancora su una proprietà esclusivamente italiana. Per i toscani, poi, si punta molto sul progetto di ristrutturazione già approvato per lo stadio Castellani che rappresenta un ottimo biglietto da visita per attrarre nuovi investitori.

Questo compito spetta ai consulenti di Centerview, con l’intenzione di selezionare futuri soci, di minoranza o maggioranza, anche se va ribadito come la famiglia Corsi non ha alcuna intenzione di abbandonare del tutto l’Empoli, un po’ come fatto dai Percassi con l’Atalanta. Discorso diverso per 777 Partners e il Genoa, mentre i Berlusconi valutano ogni opportunità per il Monza.