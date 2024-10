La seconda pausa per le nazionali della stagione 2024/25 è iniziata. Dopo le sfide del mese di settembre, le selezioni europee torneranno in campo per disputare le partite valide per la Nations League che da questa edizione, la numero quattro, cambia format introducendo i quarti di finale.

Dove vedere Nations League – Diritti tv non assegnati

Una evoluzione necessaria, visto che la Nations League, oltre a rappresentare un trofeo per chi se la aggiudica, potrà essere una scialuppa di salvataggio per quelle nazionali che non riusciranno a qualificarsi per i Mondiali 2026 tramite i gironi di qualificazione che partiranno a marzo 2025. Si può quindi considerare che con la Nations League 2024/25 sia iniziato ufficialmente il percorso verso il torneo iridato.

Un percorso che però non sarà possibile seguire al momento in televisione. Infatti, se l’Italia sarà in onda come sempre sulla Rai, le altre gare della Nations League continuano a non essere visibili né su Mediaset né su Sky. Infatti, le due emittenti che si erano aggiudicate i diritti di trasmissione fino all’edizione 2023/24, terminata nel marzo scorso, non hanno al momento prolungato l’accordo con la UEFA, la federazione organizzatrice del torneo.

Dove vedere Nations League – La possibilità UEFA TV

Una mancata trasmissione che potrebbe perdurare per tutta la fase a gironi, che terminerà a novembre, quando si conosceranno le nazionali che accederanno alla fase finale della League A e quelle che proveranno a essere promosse tramite i playoff. E anche per la fase a eliminazione diretta non è certa un’assegnazione in Italia dei diritti televisivi.

Ma una possibilità di seguire la Nations League, oltre alle partite dell’Italia, esiste. Infatti, le sfide di questa prima fase del torneo europeo saranno trasmesse in diretta e gratuitamente da UEFA TV, la piattaforma streaming del massimo organo del calcio europeo che in passato ha anche trasmesso le fasi finali dei tornei internazionali giovanili e che tutt’ora trasmette diverse partite della Youth League, la Champions League delle formazioni Under 19.