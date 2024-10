Juventus e Inter in testa nelle classifiche media e social. Fuga in avanti per Como e Cagliari

Con circa 80mila menzioni degli utenti sulle piattaforme social, la Juventus torna a guidare la classifica di MediaScore dopo il pareggio casalingo contro il Cagliari. La squadra di Thiago Motta risente anche delle tante conversazioni social sulla vittoria in Champions League a Lipsia, ma il pareggio di campionato lascia l’amaro in bocca ai tifosi juventini, delusi soprattutto dal nuovo acquisto Douglas Luiz.

MediaScore settima giornata – Come cambia la classifica social

I risultati della settima giornata di campionato rilanciano anche altre formazioni: Como e Cagliari compiono il salto in avanti più ampio.

La squadra allenata da Cesc Fàbregas, che per buona parte della gara ha messo in difficoltà la capolista Napoli, è al centro di 7.900 menzioni, ottenendo così il settimo posto. Il Cagliari, invece, che negli ultimi minuti ha trovato il pareggio all’Allianz Stadium, guadagna ben nove posizioni grazie a 7.700 citazioni.

MediaScore settima giornata – I temi di dibattito

Osservando le menzioni alle squadre emerge come i temi più discussi dai tifosi siano stati soprattutto:

Le curve di San Siro e l’infiltrazione della criminalità

Ha tenuto banco per tutta la settimana l’inchiesta legata al coinvolgimento della criminalità organizzata con i gruppi ultrà di Inter e Milan. A far discutere gli utenti e tifosi in Rete non sono solo le attività criminali, ma soprattutto le pressioni esercitate sulla società, sugli allenatori e su alcuni ex giocatori simbolo delle squadre;

La riduzione della squalifica per doping a Paul Pogba

Dopo oltre un anno di assenza dai campi, l’ex numero 10 della Juventus potrebbe tornare a giocare in una gara ufficiale a marzo 2025. Il Tribunale dello Sport di Losanna ha confermato la riduzione della squalifica per il centrocampista francese, riscontrato positivo al testosterone. Moltissime le conversazioni social sul tema: gli utenti si chiedono soprattutto se a questo punto Pogba tornerà a vestire la maglia della Juventus, con la quale ha ancora un contratto in essere fino a giugno 2026. Molti tifosi si dicono però anche scettici sulla tenuta fisica del classe 1993, già fermato da diversi infortuni prima della squalifica;

Rigori dubbi e scelte arbitrali

La settima giornata è stata movimentata anche da tanti dibattiti in Rete sulle decisioni degli arbitri e sui molti rigori concessi. Protagonista in questo senso è senza dubbio il posticipo di domenica sera tra Fiorentina e Milan, con tre rigori concessi (tutti parati da De Gea e Maignan) e due espulsioni (per l’allenatore viola, Raffaele Palladino, e per il capitano rossonero, Theo Hernández). Tante polemiche anche per i due rigori che hanno deciso Juventus-Cagliari e per l’espulsione di Conceição nel finale, dopo il secondo giallo per simulazione. Oltre alle singole proteste dei tifosi, molti utenti si confrontano sul ruolo del VAR e sull’effettiva utilità di questo strumento a ormai sette anni dalla sua introduzione.

MediaScore settima giornata – Come cambia la classifica media

Anche nella classifica dei media tradizionali e online il Milan perde una posizione e viene nuovamente scavalcato dall’Inter, grazie a 16.290 menzioni. La Juventus riesce a mantenere la prima posizione grazie a 16.821 citazioni.

Perdono invece terreno l’Udinese, quattordicesimo con 3.853 menzioni, e il Genoa, quindicesimo con 3.808. Le performance migliori sono anche in questo caso di Cagliari (più sette posizioni) e il Como (che sale di cinque posizioni).

Questo il verdetto di MediaScore sulle conversazioni media e web dei 20 club di Serie A, al termine della settima giornata. L’indagine effettuata restituisce una classifica che registra le menzioni ottenute da ciascuna società all’interno di articoli pubblicati su media tradizionali e online.