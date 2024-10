Il calcio in lutto: è morto Johan Neeskens

Lutto per il mondo del calcio: è morto a 73 anni Johan Neeskens, ex centrocampista dell’Ajax e della nazionale olandese, protagonista degli anni del calcio totale oranje insieme tra gli altri a Johan Crujiff. A darne notizia è stata la federcalcio olandese, con una nota pubblicata sul sito.

«Domenica 6 ottobre. Una giornata autunnale che inizia con il sole. Fino a quando non ci raggiunge la notizia dall’Algeria che Johan Neeskens è deceduto. Johan si trovava in Algeria per il progetto WorldCoaches della KNVB. Le parole non bastano per esprimere la gravità di questa perdita improvvisa. I nostri pensieri vanno a sua moglie Marlis, ai suoi figli, alla sua famiglia e ai suoi amici. Il mondo non perde solo uno sportivo di talento, ma soprattutto una persona coinvolta, appassionata e meravigliosa».

«Nato a Heemstede – prosegue il ricordo della KNVB -, Johan ha giocato 49 volte nella nazionale olandese. A centrocampo era un vero motore. Affrontava ogni duello con grinta, non si arrendeva mai, copriva tutto il campo, si inseriva spesso nell’area di rigore avversaria e segnava regolarmente. Era amato ad Amsterdam, Barcellona, New York e nel resto del mondo. Ma era soprattutto orgoglioso di aver indossato per undici anni la maglia arancione della nazionale olandese. Johan Neeskens ha debuttato a 19 anni nella partita di qualificazione agli Europei contro la Germania dell’Est».

«A Dresda, l’11 novembre 1970, l’Olanda del commissario tecnico František Fadrhonc venne sconfitta 1-0. Dopo quell’incontro a Dresda, Neeskens collezionò altre 48 presenze con la maglia dell’Olanda, partendo sempre come titolare. Segnò diciassette volte per la nazionale, di cui sette su rigore. Dopo la sua impressionante carriera da giocatore, che lo portò in tutto il mondo, divenne allenatore di club, delle giovanili nazionali e assistente allenatore sotto Frank Rijkaard. Ma in età avanzata, Johan Neeskens divenne soprattutto il portabandiera del progetto KNVB WorldCoaches».

«Il suo gol più famoso dal dischetto è scolpito nella memoria collettiva del nostro paese. La finale della Coppa del Mondo 1974 a Monaco contro la Germania Ovest. La partita era appena iniziata quando l’arbitro Jack Taylor assegnò un rigore per un fallo su Cruijff. Neeskens lo tirò – per la prima e unica volta nella sua carriera – dritto al centro della porta, con forza. “Non sempre vince il calcio più bello”, disse in seguito a proposito della finale mondiale persa nel 1974. “Ma è incredibile per me che le persone, in tutto il mondo, parlino ancora di quella nazionale olandese. Il miglior calcio, il calcio totale.” In campo come giocatore, e più tardi fuori come allenatore, era noto per la sua determinazione. Ma coloro che ebbero la fortuna di conoscere meglio Johan Neeskens videro soprattutto un cittadino del mondo e un uomo di famiglia gentile, orgoglioso dei suoi figli e nipoti, che fino all’ultimo riuscì a toccare gli altri con il suo amore per il calcio».

«Rilasciava raramente interviste. L’ex stella del calcio preferiva vivere lontano dai riflettori. Tuttavia, lo scorso marzo ha partecipato alla reunion della nazionale olandese che giocò la finale del Mondiale del 1974, partita che mise il nostro paese sulla mappa del calcio mondiale. I giocatori di allora hanno assistito alla partita Germania-Francia a Francoforte. Durante un’intervista lì, ha riassunto la sua visione del calcio: “Il collettivo, è questo che conta. Hai bisogno di tutti in campo. Si può diventare campioni solo come squadra. C’è una sola stella, ed è la squadra”. Anche nel successivo Mondiale, quattro anni dopo, che si svolse in Argentina, l’Olanda mancò nuovamente il titolo mondiale, perdendo la finale contro il paese ospitante», conclude la federcalcio olandese.