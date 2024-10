Doping, il TAS riduce la squalifica di Pogba: potrà tornare in campo a marzo

Paul Pogba è pronto a rientrare in campo. Secondo quanto riportato da Sky Sports UK, la squalifica di quattro anni inflitta al francese per il caso doping è stata infatti ridotta a 18 mesi, dopo che il centrocampista francese si è rivolto al TAS di Losanna.

Considerando che il calciatore, ancora sotto contratto con la Juventus, è stato sospeso dal Tribunale Nazionale Antidoping l’11 settembre 2023 e poi condannato a quattro anni di squalifica il 1° marzo 2024, Pogba potrà tornare in campo nel mese di marzo del 2025.

Nel caso specifico, contando 18 mesi, il classe 1993 sarebbe arruolabile da Thiago Motta a partire dall’11 marzo 2025. Per la prima partita ufficiale è difficile fare previsioni, ma intanto il francese potrebbe già allenarsi con il resto della squadra, condizione vietata per i calciatori squalificati per doping.