Pogba: «Incubo finito». Intanto la Juve pensa alla rescissione del contratto

«Finalmente l’incubo è finito. Posso guardare avanti al giorno in cui potrò seguire di nuovo i miei sogni», così Paul Pogba in una nota dopo che il Tas di Losanna, in attesa che la sentenza venga depositata, gli ha concesso un corposo sconto sulla squalifica di quattro anni decisa lo scorso marzo dal Tribunale Nazionale Antidoping, con il francese che può ora tornare in campo a marzo 2025.

«Ho sempre dichiarato di non aver mai consapevolmente violato i regolamenti dell’Agenzia Mondiale Antidoping quando ho assunto un integratore alimentare prescritto da un medico, che non influisce né migliora le prestazioni degli atleti maschi – continua la nota del centrocampista francese classe 1993 –. Gioco con integrità e, anche se devo accettare che questa sia un’infrazione di responsabilità oggettiva, voglio ringraziare ufficialmente i giudici del Tribunale Arbitrale dello Sport che hanno ascoltato la mia spiegazione. Questo è stato un periodo estremamente angosciante della mia vita, perché tutto ciò per cui ho lavorato così duramente è stato messo in pausa».

Sulla carta, quindi, Pogba torna a disposizione di Thiago Motta a marzo, quando potrà allenarsi con il resto della squadra. Infatti, il francese ha ancora un contratto in essere con la Juventus fino a giugno 2026, che al momento è stato condizionato dalla squalifica per doping del calciatore che ha portato la società a riconoscergli solamente il minimo sindacale (circa 2mila euro al mese). Ma ora le cose sono cambiate, e la società non vuole farsi trovare impreparata.

Infatti, come riporta l’edizione odierna del La Gazzetta dello Sport, le strade di Pogba e della Juventus sono destinati a separarsi, in virtù del fatto che da marzo il calciatore ricomincerà a godere dei privilegi del suo contratto da 8 milioni di euro, più 2 di bonus, che al lordo, per via del Decreto Crescita, sono pari a 10,48 milioni. Una cifra troppo alta per il nuovo corso bianconero, che deve risalire la china di un rosso di 199 milioni e che quindi valuta con grande attenzione la rescissione del contratto.

Una possibilità presente nel regolamento dell’AssoCalciatori per i casi di squalifica per doping a prescindere dalla lunghezza della pena. Questione di inadempienza contrattuale. Anche per questo già da tempo il campione del mondo 2018 ha iniziato a fare progetti lontano da Torino e i suoi legali da mesi sono in contatto con quelli del club juventino. O si troverà un accordo per divorziare 16 mesi prima della naturale scadenza o si arriverà alla separazione unilaterale.

Da un anno Pogba si allena da solo, lontano dalle strutture della Juventus. Secondo i regolamenti, già da gennaio potrebbe rimettere piede alla Continassa per iniziare ad allenarsi. Anche se dalla Francia assicurano che Pogba guarda con grande interesse verso gli USA, dove è stato spesso anche nell’ultimo periodo, per continuare la carriera da calciatore.