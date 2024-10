Mondiale per Club, la FIFA crea una nuova finestra per il mercato

Dopo aver pubblicato la lista degli stadi che ospiteranno negli Stati Uniti il Mondiale per Club 2025, la FIFA ha deciso di aprire un’altra finestra di mercato per agevolare i club ce prenderanno parte alla nuova competizione a 32 squadre, la cui prima edizione è prevista per la prossima estate. La finestra sarà molto breve e andrà dal 1° al 10 giugno per tutti i club, che in quei giorni potranno quindi non solo concludere le trattative, ma soprattutto depositare i contratti.

Come riporta il quotidiano spagnolo Marca, si tratta di una iniziativa che è dedicata a tutti, ma ha una particolare valenza per i 32 club che parteciperanno al Mondiale per Club che si terrà dal 15 giugno al 13 luglio, e in cui saranno protagoniste anche Inter e Juventus, che si sono qualificate tramite il ranking.

Mondiale per Club nuova finestra mercato – Necessaria l’adesione della FIGC

L’ultimo passo per questa finestra aggiuntiva di calciomercato è l’adesione da parte della Federazioni nazionale di riferimento, quindi nelle prossime settimane si attende la decisione della FIGC. Senza il via libera della Federcalcio, i club italiani non potranno tesserare nuovi calciatori in quel periodo.

La FIFA, dopo mesi di dubbi e indiscrezioni, sta provando a mettere al loro posto i vari tasselli in vista della prima edizione del Mondiale per Club quadriennale a 32 squadre tanto voluto da Gianni Infantino, che spera di risolvere anche la questione sponsor e diritti televisivi, le due voci principali per quanto riguarda i ricavi, sia quelli del massimo organo del calcio mondiale, che dei club.