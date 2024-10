Elkann lascia la presidenza di Gedi: Scanavino sarà il successore

Rivoluzione ai vertici di Gedi, il gruppo editoriale che controlla testate come La Repubblica e La Stampa. Secondo quanto riportato da Prima Comunicazione, infatti, John Elkann ha deciso di dimettersi dalla presidenza del gruppo, mantenendo solamente il ruolo di azionista attraverso Exor (la holding degli Agnelli-Elkann azionista di maggioranza tra le altre anche della Juventus).

Una scelta che nascerebbe in particolare dal desiderio di eliminare ogni ambiguità legata alla figura dell’editore, spesso accusato di influenzare la linea editoriale dei giornali: la volontà ora sarà quella di concentrare il proprio impegno imprenditoriale sui risultati della gestione aziendale. La carica di presidente verrà così affidata a Maurizio Scanavino, attualmente amministratore delegato del gruppo (nonché ad anche della Juventus), che succedendo ad Elkann alla guida di Gedi lascerà il ruolo di amministratore delegato a Gabriele Comuzzo, ex vicedirettore generale del gruppo, con una vasta esperienza come Chief Revenue Officer e direttore generale della concessionaria Manzoni.

Inoltre, ci sarà anche un cambio alla direzione del quotidiano La Repubblica. Da lunedì 7 ottobre, infatti, Mario Orfeo, attuale direttore del Tg3, prenderà il posto di Maurizio Molinari, che resterà come collaboratore ed editorialista.