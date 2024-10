Milano-Cortina, registrazione aperta per i biglietti: prezzi a partire da 30 euro

La vendita dei biglietti Milano Cortina 2026 per i Giochi Olimpici Invernali è alle porte. Le competizioni, che si terranno dal 6 al 22 febbraio 2026, attireranno fan da tutto il mondo desiderosi di assistere dal vivo alle gare. I biglietti saranno in vendita a partire da febbraio, con un’ampia gamma di prezzi e opzioni disponibili.

I prezzi partiranno da 30 euro, con oltre il 20% dei biglietti sotto i 40 euro, e più della metà (57%) sarà inferiore ai 100 euro. Questo rende i Giochi accessibili a una vasta platea di spettatori. La registrazione alla piattaforma ufficiale di ticketing è già aperta e offre l’opportunità di accedere in via prioritaria alla prima fase di vendita. Attraverso un sorteggio verrà stabilito l’ordine in cui gli utenti registrati potranno acquistare i biglietti.

Biglietti Milano Cortina – Iscrizioni aperte e benefici della registrazione

La registrazione, che non è vincolante, permette di partecipare al sorteggio che determinerà il proprio turno per acquistare i biglietti Milano Cortina 2026. Iscrivendosi, si avrà la possibilità di essere tra i primi ad accedere alla fase di vendita, con l’opportunità di scegliere le sessioni preferite e le migliori categorie di biglietti disponibili. Inoltre, grazie alla Fan26 Digital Community del Comitato Organizzatore, gli iscritti rimarranno sempre aggiornati sulle novità legate all’evento.

La vendita dei biglietti per i Giochi Olimpici inizierà ufficialmente a febbraio 2025, mentre quella per le Paralimpiadi avrà inizio a marzo 2025. Tuttavia, per assicurarsi una finestra prioritaria e le migliori offerte Early Bird, è consigliabile iscriversi entro metà gennaio 2025. Questo darà accesso a un’esperienza di acquisto semplificata e più vantaggiosa.

Biglietti Milano Cortina – Prezzi e disponibilità dei biglietti

Per i Giochi Paralimpici, che si svolgeranno dal 6 al 15 marzo 2026, i biglietti partiranno da 10 euro per i ragazzi under 14. Più di 200mila biglietti, pari all’89% del totale, saranno disponibili a meno di 35 euro, garantendo un’esperienza inclusiva e accessibile per tutti.

Il Comitato Organizzatore di Milano Cortina 2026 ha sviluppato una strategia di pricing diversificata e inclusiva, tenendo conto dell’esperienza accumulata dal Comitato Olimpico Internazionale (CIO) e dal Comitato Paralimpico Internazionale (IPC). Questo approccio permette di offrire prezzi competitivi e accessibili, adattandosi alla domanda e all’offerta del mercato..