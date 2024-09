Il ManCity amplia l'Etihad: la capienza supererà i 60mila spettatori

Mentre nell’altra sponda di Manchester si viaggia sempre più verso un nuovo Old Trafford, il City ha annunciato un progetto per l’ampliamento della Tribuna Nord dell’Etihad Stadium, previsto per l’apertura della stagione 2025/26.

Questo progetto ambizioso porterà la capacità dello stadio a oltre 60mila posti, arricchendo ulteriormente l’esperienza dei tifosi con una varietà di opzioni di seduta, tra cui una vasta area di “rail seating”, ovvero file di poltroncine in stile binario.

Il nuovo “North Stand” non si limiterà ad aumentare la capienza, ma includerà anche aree dedicate alle famiglie, biglietti riservati per i giovani tifosi e ad atri ristrutturati. Queste migliorie sono frutto di lunghe consultazioni con i sostenitori, condotte durante la stagione 2023/24, per comprendere come creare esperienze di alta qualità che contribuiscano ad un’atmosfera fantastica nei giorni dei match.

Giorgio Marchetti, vice segretario generale della UEFA, ha sottolineato l’importanza di includere “rail-seating” nella nuova configurazione. A tal proposito, il club prevede di introdurre un minimo di 3mila soluzioni di questo tipo, con la possibilità di aumentare questa cifra in base alla domanda. La decisione mira a creare un ambiente vibrante e coinvolgente, con sezioni analoghe agli estremi opposti del campo.

Manchester City ampliamento Etihad – Uno stadio con spazi comuni e biglietti speciali per gli under 21

Oltre a migliorare l’atmosfera, l’ampliamento della Tribuna Nord intende anche costruire un’eredità per le generazioni future di tifosi del Manchester City. Saranno riservati un numero significativo di biglietti per i sostenitori di età pari o inferiore a 21 anni, garantendo così un accesso facilitato per i giovani appassionati.

Per soddisfare le esigenze di una base di tifosi diversificata, il livello 1 del North Stand sarà dotato di nuove strutture, come spazi comuni, stanze adibite al culto e aree senza alcol. Il Club si impegna a continuare il dialogo con i tifosi per ottimizzare l’utilizzo di questi spazi. In aggiunta, il progetto prevede l’introduzione di nuove aree con posti premium, tra cui una food hall con 500 posti e un bar con spazio per circa 300 tifosi. Nella parte posteriore della tribuna sorgerà un nuovo sky bar con vista sul campo. Maggiori dettagli su queste aree saranno comunicati nel corso della stagione 24/25.

L’ampliamento fa parte di uno sviluppo più importante, volto a trasformare l’Etihad Campus in una destinazione di intrattenimento. Una volta completato, il progetto includerà una “walking experience” sul tetto dello stadio e una nuova “Fan Zone City Square”, con capacità per 3.000 persone. Non mancheranno, in tutto ciò, anche un punto ristoro, un nuovo store del ManCity ed un hotel di lusso.