San Siro, contributi per quasi mezzo milione alle associazioni sportive milanesi dall’affitto di Inter e Milan

Inter e Milan riconoscono circa 3 milioni di euro netti, ciascuno, al Comune di Milano per l’affitto di San Siro, con la concessione attuale che scadrà a giugno 2030. Risorse importanti per il capoluogo meneghino, che però deve ancora risolvere la questione nuovo stadio che i club hanno fretta di risolvere.

Intanto, da una nota apparsa sul sito del Comune guidato da Giuseppe Sala, si riporta come «sono stati approvati dalla Giunta comunale i criteri generali per l’assegnazione dei contributi destinati a supportare le associazioni sportive e gli enti no profit che realizzano iniziative e progetti d’interesse pubblico attraverso lo sport, per una cifra complessiva pari a 420.300 euro».

Tali contributi, come si legge, «saranno finanziati con fondi derivanti dall’applicazione dell’art. 5 della convenzione per la concessione d’uso e la gestione dello Stadio G. Meazza e dei relativi servizi alle società F.C. Internazionale Milano S.p.A. e A.C. Milan S.p.A.».

«Il 60% dell’importo sarà destinato al sostegno alle attività di associazioni o società sportive senza scopo di lucro e con sede a Milano – continua la nota –, che abbiano svolto campus o centri estivi, attività con minori con disabilità e abbiano applicato tariffe differenziate con previsione di agevolazioni per le fasce meno abbienti. La parte restante, pari al 40% dell’importo complessivo, sarà invece destinata a progetti rivolti ai giovani nei quali lo sport è il mezzo per raggiungere obiettivi di valore educativo, sociale, formativo e di integrazione sociale».

Questo il commento in merito di Martina Riva, assessora allo Sport, Turismo e Politiche Giovanili: «Abbiamo scelto di destinare la maggior parte dei fondi a disposizione a favore delle tante associazioni sportive e delle società non profit, che svolgono quotidianamente una preziosa funzione sociale e di presidio territoriale e che promuovono lo sport di base nella nostra città. Sono realtà che permettono a migliaia di bambini e di ragazzi di fare sport ogni giorno a Milano e che per questo meritano il nostro sostegno. Sosterremo, inoltre, numerosi progetti che ci consentono di educare i più giovani attraverso i valori dello sport, della solidarietà e dell’integrazione».