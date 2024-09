Serie B, Cesena-Mantova visibile in modalità gratuita su DAZN

Sarà lo scontro tra Cesena e Mantova, valido per la settima giornata, il match settimanale di Serie BKT che DAZN trasmetterà in modalità gratuita. In programma domenica 29 settembre alle 15.00, la partita vedrà la squadra di casa cercare la vittoria dopo i pareggi contro Palermo e Modena, mentre i lombardi proveranno ad inaugurare un filotto di vittorie, dopo aver conquistato i 3 punti contro il Cittadella domenica scorsa.

I tifosi che non sono ancora abbonati a DAZN potranno seguire facilmente la partita in modalità gratuita andando su dazn.com/home e, dopo aver cliccato su uno dei contenuti free disponibili in home page, registrarsi gratuitamente con e-mail, nome e cognome. Le due squadre, a soli due punti di distanza, sono pronte a darsi battaglia per accendere la lotta in zona Play-Off.