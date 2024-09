Bernabeu, i cittadini vincono il ricorso: stop ai lavori per i parcheggi esterni

Il Real Madrid di Carlo Ancelotti da qualche mese può contare, oltre che al nuovo numero nove Kylian Mbappé, a un Santiago Bernabeu tutto nuovo che amplifica la spinta dei tifosi Blancos.

Ma se i lavori all’interno dell’impianto madrileno sono stati terminati nei tempi prestabiliti, per quanto riguarda le opere esterne di completamento c’è più di una difficoltà. Infatti, nella giornata di oggi il Tribunale del Contenzioso-Amministrativo numero 30 di Madrid ha ordinato la sospensione dei lavori per i nuovi parcheggi all’esterno del Bernabeu.

Come riportano i media spagnoli, la decisione è stata presa a seguito del ricorso presentato dai residenti. Ora, sia il Comune di Madrid che il club presieduto da Florentino Perez hanno circa 15 giorni dalla notifica per presentare un ricorso in appello. La sentenza, datata 23 maggio scorso, ha accolto il ricorso dell’associazione di vicini danneggiati dal Bernabeu contro la decisione della Giunta di Governo che autorizzava la concessione per la costruzione e gestione dei parcheggi presso lo stadio bianco.

A metà del 2023, il club di Perez, attraverso Real Madrid Estadio SL, ha annunciato il suo piano per costruire e gestire i nuovi parcheggi vicini al Bernabeu, dopo essersi aggiudicato l’appalto con una valutazione di 561 milioni di euro. La concessione durerà per i prossimi 40 anni. Il Real fu l’unica società a partecipare al bando che assegnava la realizzazione di due aree di parcheggio per un totale di circa 20.000 metri quadrati.

L’assegnazione ufficiale è avvenuta nelle settimane successive all’annuncio ed è stata la conclusione dell’iter burocratico del progetto iniziato nell’estate del 2021, quando il club bianco ha chiesto al Comune di costruire due aree di parcheggio con circa 2.000 posti nelle vicinanze del rinnovato stadio, sotto il paseo de la Castellana e la calle Padre Damián. In questo modo, la società che gestirà la nuova installazione dei parcheggi è diversa dal Real Madrid.

I lavori sono iniziati nell’agosto del 2021 con il nome di Grymes Invest SL e nel gennaio del 2022 ha assunto l’attuale denominazione, Real Madrid Estadio SL. La società ha come unico socio il Real Madrid e José Ángel Sánchez come amministratore unico. L’oggetto sociale della società è la costituzione, la partecipazione diretta o indiretta alla gestione e al controllo di altre imprese e società; l’acquisto, la vendita, il possesso e la gestione di beni immobili; veicoli di ogni tipo, epoca e luogo; macchine di ogni tipo.