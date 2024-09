Inter, Marotta: «Il nuovo stadio è un obiettivo che la proprietà vuole fortemente»

L’Inter ha una una opzione di acquisto per l’area Cabassi di Rozzano in essere fino a fine gennaio 2025, senza dimenticare che per la questione nuovo stadio c’è la questione San Siro, da collegare direttamente al Milan.

Di questo ha parlato il presidente nerazzurro Giuseppe Marotta, presente quest’oggi presso l’Archivio della Veneranda Fabbrica del Duomo alla presentazione del nuovo progetto “D’Om de Milan – Il dolce di Milano”. «Si sta lavorando tanto e parlando tanto dello stadio. È un obiettivo che la proprietà vuole fortemente, ma di altro non posso parlare per correttezza», il commento del numero uno del club dell’Inter.

Non poteva mancare una battuta veloce sul derby, che i nerazzurri hanno perso dopo averne vinti sei consecutivamente. «Capita». Questo il commento fatto con il sorriso da parte del presidente del club di Viale della Liberazione.