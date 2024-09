ManUTD, col nuovo Old Trafford impatto da 7 miliardi sull’economia UK

Il Manchester United, su spinta del proprio socio di minoranza Sir Jim Ratcliffe, sembra sempre più intenzionato a costruire nell’area dell’Old Trafford un nuovo impianto da 100.000 posti. L’attuale impianto, quindi, sarebbe destinato alla demolizione, che dovrebbe comunque essere parziale.

Proprio con questa prospettiva, il club inglese ha pubblicato sul proprio sito ufficiale un rapporto economico commissionato all’Oxford Economics per esplorare i benefici di uno stadio di livello mondiale con, appunto, 100.000 posti, come parte della rigenerazione di Trafford Park.

Fra i risultati più rilevanti, la costruzione di un nuovo stadio per il Manchester United potrebbe apportare un contributo aggiuntivo di 7,3 miliardi di sterline all’anno (al cambio attuale, 8,7 miliardi di euro) all’economia del Regno Unito. Inoltre, si valuta che tale progetto permetta di creare ben 92.000 nuovi posti di lavoro, la costruzione di oltre 17.000 nuove abitazioni e attrarre ulteriori 1,8 milioni di visitatori all’anno.

«I risultati iniziali si basano su una gamma di potenziali opportunità di sviluppo nell’area di Old Trafford – si legge nella nota del club –, tra cui uno stadio di livello mondiale da 100.000 posti, oltre a nuovi sviluppi ad uso misto intorno allo stadio e nell’adiacente area di Trafford Wharfside, che porteranno benefici alla comunità locale, attireranno nuovi residenti, aumenteranno le opportunità di lavoro e renderanno l’area una destinazione vibrante per visitatori da Manchester, dal Regno Unito e da tutto il mondo.

Foster + Partners, lo studio di architettura responsabile del distretto dello stadio, ha contribuito a modellare le proposte per il miglior utilizzo dei terreni intorno allo stadio, con l’obiettivo di rigenerare l’area e trasformarla in un motore potente di crescita sostenibile, incentrato su un campus dedicato allo sport, alla residenza, all’intrattenimento, al business e all’istruzione.

Oltre a questi impatti positivi, ci saranno opportunità per sbloccare ulteriori effetti economici significativi associati a possibili cambiamenti nelle infrastrutture ferroviarie intorno a Old Trafford. Una volta completato, questo lavoro informerà anche le raccomandazioni finali della Task Force per la Rigenerazione dell’Old Trafford».