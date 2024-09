La cassaforte di Tronchetti Provera torna all’utile: profitti 2023 accantonati

La Marco Tronchetti Provera Spa, holding familiare del vicepresidente esecutivo di Pirelli (sponsor di maglia dell’Inter dal 1995 al 2021), ha chiuso il 2023 con un ritorno all’utile.

La società, che vede tra i suoi membri del consiglio e soci anche i figli Giovanni, Giada e Ilaria, ha registrato un profitto di 1,5 milioni di euro, segnando una ripresa rispetto alla perdita di 5,1 milioni dell’anno precedente. Questo miglioramento è stato possibile grazie a dividendi per 4,075 milioni di euro ricevuti da Camfin e ai compensi per incarichi nelle società controllate e in Pirelli per un totale di 1,35 milioni.

Cassaforte Tronchetti Provera bilancio 2023 – Gli utili

Il consiglio di amministrazione ha deciso di destinare interamente gli utili a riserva, riportando gli utili accumulati a quasi 133 milioni di euro dopo aver coperto le perdite dell’anno precedente. Le riserve complessive dell’azienda sono ancora più alte: oltre ai profitti riportati a nuovo, ci sono 23,8 milioni di riserve da sovrapprezzo azioni, 10,5 milioni di riserve straordinarie, 37,8 milioni di riserve derivanti dalla riduzione del capitale sociale e 7,5 milioni di avanzo di fusione, portando il patrimonio netto complessivo a 215 milioni di euro.

Oltre alle partecipazioni principali in Camfin e Pirelli, il bilancio separato evidenzia anche un piccolo investimento da 505mila euro nel veicolo Rh Opportunità 1. Questo veicolo, gestito in gran parte da Impresa Rusconi, è impegnato nella costruzione di un immobile di lusso nella zona Brera di Milano, che comprenderà 27 unità residenziali, uno spazio commerciale e 14 box auto.

Durante il 2023, la Mtp spa ha anche riscattato anticipatamente parte delle sue polizze vita per 7,5 milioni di euro, lasciandone in bilancio per 4,5 milioni, e ha liquidato completamente il fondo obbligazionario Muzinich per 500mila euro.

Cassaforte Tronchetti Provera bilancio 2023 – La nuova situazione in Pirelli

Nel bilancio consolidato, l’utile è sceso da 44,3 a 6,7 milioni di euro. Questo calo è stato influenzato dalla scadenza, il 15 settembre 2023, delle opzioni call spread non esercitate da Camfin per acquistare azioni Pirelli a un prezzo prestabilito. La mancata esercitazione ha comportato una perdita di 36,58 milioni di euro legata al derivato scaduto. Successivamente, Camfin ha eseguito due operazioni su Pirelli all’inizio del 2024, che hanno portato le società facenti capo alla Mtp spa a controllare il 22,78% del gruppo Pirelli grazie alla collaborazione con la famiglia Niu e la sua Longmarch.