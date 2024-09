La Lega B verso il rinvio dell’assemblea per eleggere il nuovo presidente

Dopo aver visto andare a vuoto ben cinque votazioni, con il ritiro di Beppe Dossena dalla rosa dei candidati, la Lega Serie B rischia di veder passare altre settimane senza eleggere un nuovo presidente. Tutto questo avendo l’attuale numero uno Mauro Balata, candidato insieme a Vittorio Veltroni, sfiduciato dai club.

Come riporta l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, l’assemblea elettorale indetta per il 10 ottobre rischia di andare verso a un rinvio. Lo stesso Balata ha informato ai club, chiedendo inoltre un confronto diretto in assemblea, che potrebbe essere fissata tra il 13 e il 14 ottobre, per cercare di ricompattare le società dopo la recente spaccatura.

L’obiettivo è quello di presentarsi all’appuntamento federale del 4 novembre con una serie di richieste univoche, legittimate da un neo presidente che non debba già intervenire per sanare contrasti interni, rendendo il suo ruolo ancora più difficile in un momento di transizione del calcio italiano.

Il compito, comunque, che Balata si deve assumere è tutt’altro che semplice, visto che la scorsa assemblea elettiva ha messo in evidenza ben 12 club dissidenti, che hanno in pratica fatto slittare la nomina del nuovo presidente della Lega Serie B.