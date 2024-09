Exor punta anche sull'arte: Lingotto lancia la Digital Art Collection

Lingotto Investment Management, società di gestione patrimoniale alternativa della holding della famiglia Agnelli-Elkann Exor, ha annunciato oggi l’acquisizione di “The Tree of Knowledge”, opera d’arte digitale del rinomato artista digitale Beeple. Questa acquisizione segna anche il lancio della Digital Art Collection di Lingotto, che riflette la cultura di “Embracing the Extraordinary”

Beeple è uno degli artisti digitali più talentuosi e influenti al mondo, con uno stile unico che unisce cultura pop e tecnologia. “The Tree of Knowledge” riflette la tensione tra il rapporto sempre più problematico del mondo con la tecnologia e il suo potenziale di salvaguardia o minaccia per il pianeta. La dualità tra caos e armonia vista nell’opera d’arte rispecchia la divisione nella società, plasmata dalla realtà che si sceglie di affrontare.

In linea con il suo impegno verso l’arte, Lingotto Investment Management è lieto di annunciare la sponsorship alla Pinacoteca Agnelli a Torino. Il museo si trova all’interno del complesso del Lingotto, l’ex fabbrica FIAT trasformata da Renzo Piano alla fine degli anni ’90.

La Pinacoteca Agnelli è stata fondata per preservare e valorizzare la collezione storica di venticinque capolavori donati alla città da Giovanni e Marella Agnelli. Oggi, la Pinacoteca Agnelli è un’istituzione dinamica che produce mostre di importanti artisti contemporanei internazionali, progetti volti ad attivare la collezione d’arte e installazioni site-specific su La Pista 500, il tracciato di prova sul tetto che è ora un giardino panoramico e un percorso artistico.

«Siamo entusiasti e orgogliosi di accogliere The Tree of Knowledge, una pietra miliare del lavoro artistico di Beeple, come primo pezzo della Collezione d’Arte Digitale di Lingotto. La nostra sponsorizzazione della Pinacoteca Agnelli riconosce l’importanza dell’arte di tutte le epoche e servirà come promemoria delle nostre radici in questo edificio storico, da cui prendiamo il nostro nome», ha commentato l’ad di Lingotto, Enrico Vellano.

All’evento di presentazione era presente ovviamente anche l’artista Beeple che ha dichiarato: «Sono entusiasta che Lingotto offrirà una nuova casa per The Tree of Knowledge; sono emozionato di collaborare con una società che adotta un approccio a lungo termine, poiché questo è un tema centrale di quest’opera d’arte. Quando ci concentriamo sull’immediato, le cose sembrano caotiche e frenetiche, tuttavia, quando allarghiamo la visuale su una scala temporale più ampia, vediamo resilienza e sviluppo».

«Siamo felici di poter contare su Lingotto come nostro nuovo partner. Il loro impegno verso l’arte supporterà il programma della Pinacoteca e la sua missione: presentare mostre e artisti che stimolino domande sul nostro presente e incentivare così il pubblico a confrontarsi con il futuro», il commento di Sarah Cosulich, direttrice della Pinacoteca Agnelli.