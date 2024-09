Premier, niente fuorigioco semi-automatico fino al 2025: non è ancora pronto

Tuttavia, durante un aggiornamento ai club nella riunione degli azionisti della Premier League di giovedì, è emerso che il sistema SAOT non è ancora pronto per essere implementato e potrebbe essere necessario attendere il 2025 prima che ciò avvenga, sollevando interrogativi sulla possibilità di introdurlo in questa stagione. La Serie A è stata la prima lega domestica europea a passare al SAOT. In federazione lo avevano introdotto nel gennaio 2023, dopo un errore VAR clamoroso che aveva portato all’annullamento di un gol della Juventus contro il Bologna. La Liga ha seguito il campionato italiano, ma non c’è ancora una data certa per la Premier League.

La Premier League non introdurrà , con tutta probabilità, la tecnologia il fuorigioco semi-automatico (SAOT) fino all’anno prossimo , poiché i test del sistema sono ancora in corso. All’inizio di quest’anno, i club hanno votato all’unanimità per adottare questa tecnologia, che ridurrebbe il tempo di controllo di circa 31 secondi . La Lega aveva pianificato di effettuare il passaggio “dopo una delle pause internazionali autunnali”. Ottobre è considerato il periodo più probabile.

Premier fuorigioco semi-automatico – Il caso Leicester e i precedenti della passata stagione

La scorsa settimana, il tecnico del Leicester City, Steve Cooper, ha denunciato un “terribile errore umano” del VAR, sostenendo che fosse stato “nascosto” dopo il pareggio 2-2 della sua squadra contro il Crystal Palace. Il Leicester era in vantaggio 2-0 quando il gol dell’attaccante del Palace, Jean-Philippe Mateta, è stato convalidato dal VAR, con Cooper che ha insistito sul fatto che il gol fosse in fuorigioco. «Errori come quello non dovrebbero accadere ed è per questo che stiamo passando al sistema semi-automatico» ha affermato Cooper. «Siamo molto delusi da questa situazione».

La Premier League ha respinto le affermazioni di Cooper, ma dovrà aspettare l’introduzione del SAOT. Sono stati condotti importanti test e analisi durante tutta la scorsa stagione, ma la Premier League non è ancora sicura che la tecnologia sia completamente affidabile e non verrà utilizzata in diretta fino a quando non lo sarà. Il sistema è stato introdotto per la prima volta dalla UEFA per la fase a gironi della Champions League 2022-23, mentre la FIFA lo ha utilizzato anche per la Coppa del Mondo 2022 in Qatar.

La tecnologia utilizzata dalla FIFA ha un chip nel pallone per aumentare la precisione sul momento del tocco-palla. Tuttavia, Inghilterra, Italia, Spagna e Champions League utilizzano un metodo basato sull’AI, per il sensore sulla sfera.

In Premier non sono mancate ulteriori contestazioni nell’ultimo periodo. La polemica è scoppiata a seguito di un gol in fuorigioco, erroneamente convalidato al Brentford contro l’Arsenal. Uno svarione legato più che altro alla tecnologia. D’altra parte, il caso più eclatante risale a settembre 2023. Un problema di comunicazione portò all’annullamento della rete di Luis Diaz, attaccante colombiano del Liverpool, nella delicata sfida contro il Tottenham. Il movimento del giocatore rientrava nella linea difensiva degli Spurs, ma nessuno se ne accorse. Il match, poi terminato 2-1 per i londinesi, ha destato non poco scalpore ed è ancora oggi, ad un anno di distanza, motivo di acceso dibattito.