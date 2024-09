Champions, striscione razzista: la UEFA vieta la trasferta di Belgrado ai tifosi del Barça

Durante la partita Monaco-Barcellona, fra gli spalti del Louis II di Montecarlo, nel settore dedicato ai tifosi ospiti, è apparso uno striscione che recitava “Flick Heil”. Un gioco di parole di cattivo gusto che richiama il saluto nazista associandolo al cognome del tecnico dei blaugrana.

Uno striscione che costa caro ai tifosi catalani, visto che il comitato di controllo, etica e disciplina dell’UEFA ha sanzionato il club catalano per comportamento razzista da parte dei suoi tifosi: oltre al pagamento di una multa di 10.000 euro, non il club potrà vendere biglietti ai suoi tifosi per la prossima partita in trasferta, che sarà quindi per loro vietata.

Il Barcellona aveva già subito lo scorso 17 aprile una condanna per razzismo, con condizionale: i nuovi fatti fanno decadere questa opzione, determinando il divieto di trasferta per la partita in casa della Stella Rossa a Belgrado del 6 novembre. Inoltre, è stata comminato una seconda partita con divieto di trasferta, ma con la condizionale.