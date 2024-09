Enel, nuova partnership nel calcio: accordo con la Sampdoria

Nella giornata di oggi, la Sampdoria, tramite una nota sul proprio sito ufficiale, ha annunciato una partnership con Enel, che diventa così il nuovo Official Energy Partner del club blucerchiato.

Questo accordo vale già da questa stagione e darà la possibilità al club e ai suoi tifosi di poter accedere al portafoglio di prodotti e servizi energetici del Gruppo.

In occasione delle partite casalinghe di Serie B e Coppa Italia, Enel scenderà in campo con la Sampdoria comparendo su maxischermi, led e backdrop per le interviste allo stadio Ferraris. Un’opportunità per portare su un palcoscenico importante il brand e la storia di Enel, che da oltre 60 anni gioca un ruolo centrale per lo sviluppo sostenibile del Paese.

Enel è una multinazionale dell’energia e un operatore integrato leader nei mercati globali dell’energia e delle rinnovabili. A livello mondiale, è il più grande operatore privato di rinnovabili, il primo operatore di reti di distribuzione elettrica per numero di clienti serviti e il maggiore operatore retail per numero di clienti. Il Gruppo è presente in 28 Paesi nel mondo e produce energia con una capacità totale di oltre 88 GW.