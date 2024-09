La Molisana stringe con il Bologna: insieme per una partnership in chiave sostenibile

«Siamo molto felici di accogliere La Molisana nella nostra famiglia di Partner – commenta Christoph Winterling , direttore dell’area marketing e commerciale del Bologna -. La loro attenzione alla qualità e la loro lunga tradizione si sposano perfettamente con i valori del nostro Club. Inoltre, la loro partecipazione alle iniziative di responsabilità sociale, come la colletta alimentare, rappresenta un forte segnale dell’importanza di fare squadra anche al di fuori del campo per sostenere chi è in difficoltà. Insieme, siamo certi di poter fare la differenza».

Con una produzione interamente made in Italy e l’utilizzo di grani selezionati, La Molisana unisce tradizione, innovazione e sostenibilità per offrire ai consumatori un prodotto d’eccellenza.

La Molisana partner Bologna: Responsabilità Sociale al centro

In linea con i valori condivisi da entrambe le realtà, La Molisana non solo supporterà il Club dal punto di vista commerciale, ma parteciperà anche attivamente alle iniziative di Responsabilità Sociale promosse dal Bologna.

In particolare, La Molisana fornirà i propri prodotti per le attività di colletta alimentare organizzate dall’area CSR rossoblù, contribuendo in maniera concreta al sostegno delle persone e delle famiglie più bisognose del nostro territorio.

«Siamo molto contenti di aver siglato questa partnership con il Bologna – afferma Giuseppe Ferro, amministratore delegato de La Molisana –. Il nostro marchio sarà presente nelle sale hospitality dello stadio Dall’Ara e visibile a bordocampo durante le partite. Ringraziamo il presidente Saputo per la disponibilità e per la fiducia, reciproca, che ha riposto in noi. E’ un’occasione per affiancare una squadra che sta facendo molto bene e che durante questa stagione giocherà la Uefa Champions League. Si tratta di un appuntamento storico che seguiremo tutti con grande partecipazione. Sostenere il Bologna FC 1909 per La Molisana è anche motivo per consolidare la presenza del brand in questa regione».

Questa nuova collaborazione dimostra ancora una volta l’impegno del Bologna FC 1909 nel coinvolgere partner di prestigio non solo per rafforzare la propria struttura commerciale, ma anche per dare un contributo significativo al miglioramento della comunità locale attraverso attività concrete di responsabilità sociale.