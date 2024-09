Nuovo sponsor in casa Juventus: siglato un accordo con La Molisana

Juventus e La Molisana hanno annunciato nella giornata di oggi una nuova partnership: l’azienda di Campobasso leader nel settore sarà Official Pasta del club bianconero. Questo accordo sancisce l’incontro di due eccellenze italiane che condividono valori comuni di tradizione, innovazione e qualità, con l’obiettivo di trasmetterli a livello globale.

La Molisana – si legge in una nota – porterà la sua passione per la genuinità e l’artigianalità all’interno delle attività del Club, e insieme a Juventus rafforzeranno il loro impegno verso l’eccellenza, con l’obiettivo di ispirare e unire le persone attraverso il calcio e il cibo di qualità.

Così Francesco Calvo, Managing Director Revenue & Institutional Relations della Juventus: «Siamo lieti di annunciare questa partnership con La Molisana, grazie alla quale si uniscono due aziende che mirano a promuovere l’eccellenza italiana nel mondo. Forti del legame con il nostro territorio, insieme porteremo l’autenticità e la passione italiana in ogni casa, celebrando la qualità e la tradizione che ci contraddistinguono».

«Siamo orgogliosi ed entusiasti di annunciare la nostra partnership con la Juventus, icona sportiva ai massimi livelli sia in Italia che in Europa – afferma Giuseppe Ferro, amministratore delegato della Molisana – Come azienda condividiamo con il club bianconero i valori di passione e impegno. Il calcio e la gastronomia sono due pilastri della miglior tradizione italiana. Saremo al fianco di una squadra che regala spettacolo e che guarda sempre al futuro con determinazione, coraggio e grande forza».

Il club bianconero sigla così un’altra intesa, mentre attende di chiudere anche un accordo per lo sponsor di maglia, dopo la fine del rapporto con Jeep. Il club bianconero è al lavoro per trovare un brand che garantisca tra i 20 e i 25 milioni di euro a stagione, uno spazio che attualmente è stato dedicato alla collaborazione con Save The Children.