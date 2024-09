Via libera delle Commissioni, più vicino il ritorno del Decreto Crescita nel calcio

Supera il test di ammissibilità la proroga al regime fiscale agevolato per lavoratori e sportivi che si trasferiscono in Italia. Secondo quanto riportato da ItaliaOggi, tra i 726 emendamenti in osservazione ieri, sono state bollate come improponibili e quindi respinte 237 proposte di modifica, ma non quella sul ritorno dei benefici fiscali per gli sportivi. Oggi, invece, i lavori della commissione si dedicheranno ad individuare i segnalati, così da poter procedere con la votazione degli emendamenti tra martedì e mercoledì prossimo.

Si viaggia, quindi, abbastanza spediti sul ritorno del Decreto Crescita in Italia. La detassazione al 50% delle imposte, prevista per i lavoratori che trasferiscono la propria residenza nel Belpaese, potrebbe così tornare concretamente. Su spinta del governo di centrodestra e, più in particolare di Forza Italia, da cui l’emendamento a prorogarlo fino al 2027, ad essere attenzionato è il mondo del calcio in primis, che aveva chiesto la reintroduzione del sistema di favore.