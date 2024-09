Juve, la vittoria sul PSV vale il sorpasso al Milan nel ranking UEFA

In attesa che si concluda la prima giornata della Champions League 2024/25, che vede impegnata l’Atalanta in casa contro l’Arsenal, iniziano a essere registrati i primi cambiamenti nel ranking UEFA, soprattutto per quanto riguarda le formazioni italiane.

Infatti, la vittoria della Juventus contro il PSV e la sconfitta della sera dopo del Milan in casa contro il Liverpool hanno permesso ai bianconeri di scavalcare nuovamente i rossoneri nella classifica quinquennale redatta dal massimo organo del calcio europeo.

Con il termine della stagione 2023/24, e la cancellazione dei risultati del 2019/20, il Milan si trovava sopra alla Juve, visto che nell’ultima stagione i bianconeri non avevano disputato nessuna delle tre competizioni UEFA, proprio come era capitato ai rossoneri nell’annata che è ora fuori dal conteggio per il ranking UEFA.

Ricordando come per ogni vittoria nelle competizioni UEFA, in chiave ranking, vengano assegnati due punti, uno solo per il pari e zero per la sconfitta, il 3-1 contro il PSV ha permesso alla Juve di effettuare il contro sorpasso ai danni del Milan. Ora la formazione di Thiago Motta mette nel mirino proprio l’Atalanta che deve difendere la sua attuale 20esima posizione, con un solo punto di vantaggio sui bianconeri. Una doppia missione per i bergamaschi, visto che se riuscissero a vincere contro l’Arsenal supererebbero proprio i Gunners nel ranking UEFA quinquennale.

Ranking UEFA aggiornato – La situazione tra top 10 e italiane

La top 10 del ranking UEFA vede al primo posto il Manchester City, che domina la classifica incontrastato. Sul podio si trovano anche Real Madrid e Bayern Monaco, tra i club che meglio performano in Champuions League abitualmente negli ultimi anni. Nelle prime dieci posizioni sono presenti anche due italiane, Roma e Inter. Questa la classifica aggiornata:

Manchester City – 130 punti Real Madrid – 127 punti Bayern Monaco – 116 punti Liverpool – 104 punti PSG – 93 punti Roma – 93 punti Borussia Dortmund – 87 punti Inter – 83 punti Villarreal – 82 punti Chelsea – 81,5 punti

Attualmente, la formazione italiana più in alto nel ranking è la Roma, in attesa dell’esordio in Europa League della prossima settimana. I giallorossi si trovano al quinto posto, a pari merito con il Paris Saint-Germain, con 93 punti, raccolti grazie alla vittoria della Conference e alla finale di Europa League dell’anno successivo, senza dimenticare la semifinale giocata la stagione scorsa nella seconda competizione UEFA.

Poi è il turno dell’Inter, che occupa l’ottava posizione con i suoi 83 punti. Dietro, dalla 20esima alla 22esima posizione, ecco il trio già citato formato da Atalanta, Juventus e Milan, rispettivamente con 67, 66 e 65 punti. Segue il Napoli con 61 punti e al 24esimo posto, ma senza la possibilità di incrementare tale bottino visto che la formazione di Conte non partecipa a nessuna competizione UEFA.

Per quanto riguarda le altre formazioni italiane presenti nei tre tornei internazionali, la Lazio si trova al 32esimo posto con 53 punti, segue la Fiorentina, reduce da due finali di Conference League, a 44,5 punti che gli valgono il 41esimo piazzamento. Chiude il Bologna al 93esimo posto, che dopo 60 anni è tornata a disputare la Champions League, allora si chiamava ancora Coppa Campioni, con i suoi 15,496 punti che corrispondono al punteggio dell’Italia come federazione, visto che considerando gli ultimi cinque anni per i felsinei è la prima volta in una competizione UEFA. Di seguito, la situazione delle italiane, ricordando come la vittoria valga due punti, il pareggio uno e la sconfitta zero in tutte e tre i tornei internazionali: