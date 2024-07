Juve, sponsor in chiusura: verso accordo biennale da oltre 20 milioni a stagione

Mentre c’è una Juventus che procede con la preparazione della stagione 2024/25, che darà il via al ciclo tecnico della coppia Cristiano Giuntoli-Thiago Motta, un’altra prova a incastrare tutti i tasselli per quanto riguarda le questioni extracampo.

Nella giornata di ieri, il club bianconero ha presentato la seconda maglia. E anche agli occhi meno attenti è apparso evidente, che come per la prima divisa, anche questa era priva di main sponsor. Infatti, una delle sfide più importanti per Francesco Calvo, Managing Director Revenue & Football Development bianconero, è quello di rimpiazzare Jeep, marchio automobilistico appartenente all’azionista di maggioranza del club Exor, con un brand di caratura mondiale e che, soprattutto, garantisca un contratto importante per le casse del club.

Juve nuovo sponsor cifre – Annuncio imminente, ma massima riservatezza

E, secondo quanto riporta l’edizione odierna di Tuttosport, il lavoro di Calvo sembra aver trovato la quadra giusta. Infatti, sembrerebbe essere imminente l’ufficialità dell’accordo con il prossimo main sponsor, anche se la volontà del club è quella di tenerlo riservato il più lungo possibile, arrivando così a ridosso dell’annuncio.

Quello che trapela, però, è che il nuovo partner commerciale della Juventus garantirà al club una cifra compresa tra i 20 e i 25 milioni di euro a stagione. Un importo decisamente inferiore ai 45 milioni annui di Jeep. Ma comunque si parla di cifre che ricalcano, più o meno, quelle incassate da Inter e Milan dai rispettivi main sponsor (Betsson.sport e Fly Emirates). E, soprattuto, permetterà alla Juve di avere un’entrata finanziaria comunque di tutto rispetto.

Ma, il lavoro del club non finisce qui sul lato main sponsor. Infatti, questa nuova partnership non dovrebbe superare i due anni, così da permettere alla Juve di avere a disposizione la possibilità di tornare sul mercato a breve giro di posta (come anticipato nei fatti). E qui entrano in campo Thiago Motta e, soprattutto, i risultati che arriveranno nella prossima stagione con Giuntoli che sta allestendo una squadra fin da subito competitiva in Italia e che punta a fare bene in Champions League e al prossimo Mondiale per Club.

Infatti, la convinzione in casa bianconera è che lo status di main sponsor del club valga di più di 20 milioni a stagione. Ma per dimostrarlo, la Juve deve tornare ad alzare trofei al più presto dopo essere tornata vincente in Coppa Italia e a partecipare nella massima competizione europea per club, dopo i danni subiti a livello di brand per le note vicende giudiziarie,