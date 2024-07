La Juve sceglie il giallo per la seconda maglia 2024/25

In un richiamo cromatico che fa riferimento alle divise originali del club, il rosa Juventus è presente negli inserti dei pannelli che corrono lungo il lato della maglia e dei pantaloncini, creando una linea di collegamento che sul campo si farà senza dubbio notare. Il colletto stagionale a girocollo è completato da dettagli blu, dal logo Adidas, dal logo dello sponsor e dalle iconiche tre strisce Adidas, che proseguono su entrambe le spalle.

La versione da campo della maglia è realizzata con la tecnologia HEAT.RDY, che utilizza materiali all’avanguardia per massimizzare il flusso d’aria, regalando una freschezza duratura, mentre la versione da tifoso è dotata della tecnologia AEROREADY, che utilizza materiali assorbenti e traspiranti per mantenere il corpo asciutto. Il Kit Away è come sempre disponibile sull’Online Store e negli store fisici di Torino, Milano e Roma.