Oaktree lascia la Francia: pronto a vendere il Caen a Mbappé

Il fondo statunitense Oaktree Capital ha escusso il pegno nei confronti di Steven Zhang ed è diventato il nuovo proprietario dell’Inter. E mentre i dirigenti di fiducia prendono confidenza con il club italiano, si avvicina la cessione di un’altra società calcistica gestita dal fondo californiano.

Come riporta il quotidiano francese Le Parisien, Oaktree detiene il controllo anche del Caen, società che milita nella Ligue 2 francese. Ma il fondo è prossimo alla vendita e l’acquirente che sarebbe pronto a diventare il nuovo proprietario del club è niente meno che Kylian Mbappé.

Il neo numero 9 del Real Madrid è pronto a entrare nel mondo del calcio anche come imprenditore, acquisendo da Oaktree l’80% del Caen per una cifra di circa 15 milioni di euro. Operazione che dovrebbe essere portata alla conclusione tramite Coalition Capital, fondo di investimento che fa riferimento proprio a Mbappé. Il Caen rievoca all’attaccante francese il suo passato. Infatti, a 13 anni fu messo di fronte a una scelta: andare al Caen o trasferirsi al Monaco per la prima tappa della sua carriera da calciatore. Scelse quest’ultima, ma ora si può far perdonare risanando i conti del Caen e magari riportarlo in Ligue 1, anche se c’è da escludere investimenti faraonici per centrare questa missione.

Insieme a Mbappé, nel Caen rimarrà, come azionista di minoranza al 20%, il produttore audiovisivo Pierre-Antoine Capton. «Il lavoro di Oaktree risponde a una logica “pragmatica”: ha salvato il club ma che vuole recuperare il proprio investimento», aveva commentato lo stesso Capton. Oaktree, infatti, era entrato nel Caen con una precisa ambizione. Salvare un club con una storia comunque modesta (quinto posto in Ligue 1 nel 1992, il miglior risultato mai raggiunto) e dotarlo di uno stadio di proprietà. Infatti, nei prossimi giorni verrà ufficializzato lo “Stade Malherbe Caen”, il primo asset di cui la nuova gestione guidata da Mbappé dovrà preoccuparsi e fondarsi per la risalita conclusiva del club francese.