Tifosi storici al PSG: in 79 con l’abbonamento da 40 anni consecutivi

Sono un totale di 79 persone quelle che hanno tagliato il traguardo delle 40 stagioni sulle tribune a seguire il PSG e che saranno premiati durante la prossima sfida casalinga contro il Rennes . In questa occasione, avranno l’opportunità di compiere un giro d’onore dello stadio e ricevere un applauso speciale per commemorare l’evento. Le celebrazioni si ripeteranno ogni anno per riconoscere i sostenitori che raggiungono questo eccezionale traguardo di fedeltà.

Il Paris Saint-Germain ha annunciato una novità per onorare i suoi sostenitori più fedeli: i titolari di abbonamenti che hanno frequentato il Parco dei Principi per oltre 40 anni potranno fregiarsi del titolo di “abbonati storici”. Un riconoscimento che entra in vigore da questa stagione e celebra la lealtà e la passione di quei tifosi che hanno accompagnato il club per decenni.

Il club ha deciso di dare il via a questa iniziativa con un video sui social che mette in luce quattro storici abbonati: Nicole, Laurent, Xavier e Frédéric. Loro rappresentano solo una minima parte dei 79 abbonati storici, ma ne incarnano il denominatore comune. Questi parigini hanno vissuto esperienze indimenticabili al Parco dei Principi e incarnano l’amore che, per la squadra, si trasmette di generazione in generazione. La loro passione per il club è un esempio tangibile dell’importanza del legame tra il PSG e i suoi tifosi.

La società “rouge et bleu” ha dichiarato di essere orgogliosa di contare su una base di sostenitori così dedicata, che include non solo coloro che sono stati con il club sin dagli esordi, ma anche la nuova generazione di tifosi che sta vivendo le proprie emozioni con il PSG di Luis Enrique. Con l’intento di continuare a migliorare l’esperienza dei suoi fan, il Paris si impegna ad offrire sempre nuove opportunità di coinvolgimento e innovazione per un calcio, ancora una volta, a contatto con i propri tifosi.