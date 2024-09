Fenerbahce, gli stipendi 2024 2025: ecco quanto guadagnano i gialloblù

Stipendi Fenerbahce 2024 2025 – Un progetto ambizioso. Il Fenerbahce sta investendo risorse importanti nelle ultime sessioni per allestire una rosa competitiva per Jose Mourinho, chiamato con il compito di strappare il titolo ai rivali del Galatasaray.

Sono arrivati rinforzi in ogni reparto per raggiungere gli obiettivi stagionali, da Çağlar Söyüncü che puntella la difesa, passando per Sofyan Amrabat che rimpiazza con caratteristiche diverse Rade Krunic partito a zero, fino a Filip Kostić e Allan Saint-Maximin ad alzare il tasso di imprevedibilità sulle fasce.

La ciliegina sulla torta è il bomber Youssef En-Nesyri, che sostituisce Michy Batshuayi e João Pedro. Pesante l’addio di Ferdi Kadioglu, trasferitosi al Brighton per 30 milioni di euro.