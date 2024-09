Galatasaray, gli stipendi 2024 2025: ecco quanto guadagnano i giallorossi

Stipendi Galatasaray 2024 2025 – I campioni di Turchia puntano in alto. Un progetto ambizioso quello del Galatasaray, che nell’ultima stagione ha ben figurato anche nelle coppe europee, dando del filo da torcere a formazioni ben più blasonate.

Il calciomercato estivo ha riservato dei colpi di primo livello, su tutti l’occasione Victor Osimhen, che è approdato ad Istanbul in prestito dopo essere entrato in rotta di collisione con la piazza napoletana e non aver trovato sistemazione a titolo definitivo.

Tra le cessioni più dolorose spicca sicuramente Niccolò Zaniolo, che fremeva per rientrare in patria e ha colto l’opportunità di trasferirsi a Bergamo sotto i dettami di Gian Piero Gasperini nella formazione che ha trionfato nell’ultima edizione dell’Europa League.