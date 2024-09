De Siervo: «I dati sugli ascolti tv confermano il valore della Serie A»

La quinta giornata di Serie A ha presentato due big match come Juventus-Napoli e Inter-Milan che hanno fatto sorridere anche il dato sugli ascolti, con DAZN che ha registrato per il derby di Milano quasi 2 milioni di spettatori, per un totale sulle 10 gare dell’ultimo turno che ha sfiorato i 6 milioni di utenti.

«Gli ottimi ascolti televisivi dell’ultima giornata rispecchiano il grande interesse verso il nostro Campionato, dove in questo avvio di stagione regna un equilibrio di classifica che permette a tutte le tifoserie di sognare», ha commentato l’amministratore delegato della Lega Serie A, Luigi De Siervo.

Sul campionato, De Siervo ha sottolineato: «Se guardo alla Premier, alla Liga e alla Bundesliga sono già in testa le solite note, che da anni vincono il titolo, mentre da noi guidano la classifica tre squadre che nella scorsa stagione non erano nelle prime otto. Questa è la forza della Serie A rispetto agli altri, siamo il torneo più tattico e combattuto di tutti e il pubblico apprezza questa incertezza di risultati, riempiendo gli stadi e seguendo in tv le partite».

E ancora sugli ascolti dell’ultima giornata di Serie A: «Il dato complessivo di oltre 7 milioni di telespettatori su DAZN e Sky relativo alla quinta giornata si allinea ai migliori risultati delle scorse stagioni e trae giovamento anche dagli ultimi passi compiuti in collaborazione con le istituzioni contro la pirateria audiovisiva, una battaglia che pochi giorni fa ha visto una svolta decisiva nella firma di un protocollo condiviso che consentirà di mettere a disposizione dell’autorità giudiziaria i dati identificativi degli utenti fruitori di servizi di streaming illegali».